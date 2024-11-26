北港朝天宮悲心廣行大法會 首度移師斗六體育館盛大開香

雲林北港朝天宮規模最大的「悲心廣行」水陸普度大齋勝會，首度移師斗六市體育館，今天下午由雲林縣長張麗善及朝天宮董事長蔡咏鍀帶領在莊嚴誦經中隆重開香，法會11月27至12月7日為期11天，歡迎民眾前來禮讚祈福。

「悲心廣行」大法會在雲林縣體育館設置主法壇及梁皇壇，另在縣議會設置普渡法壇，主法壇供奉數以千計的神像，今天下午在法師僧團誦經中開香，莊嚴肅穆，朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善率一級主管、立委丁學忠、張嘉郡等人逐一對法壇行最敬禮。

蔡咏鍀說，今年適逢朝天宮建廟330周年，展開一系列慶典，「北港進香國際論壇」拉開序幕，再展開全國平安遶境，更依媽祖指示，首度把「悲心廣行」水陸普度大齋勝會，移匠雲林縣的行政中心斗六市舉行，這是法會4年來首度走出北港，福澤四方。

他說，法會將在體育館大法壇展開11天誦經祝禱，不僅擴大規模，同時推廣「悲心廣行」精神，鼓勵以愛為衷、時時行善，關懷需要幫助的人以及這片土地，祈求世界和平。

張麗善指出，朝天宮109年首舉「悲心廣行水陸普度大齋勝會」，感念媽祖今年選擇在斗六舉辦，備感恩寵，斗六是行政中心有諸多教育、醫療機關，人口多，希望透過媽祖恩澤庇佑雲林。

朝天宮因應數位化時代，今年首度結合科技在法會推出「電子牌位」，參與信眾只要登記就有資料，不僅大量減少紙張、墨水耗材，更減少焚燒影響環境。