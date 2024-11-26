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2024台南耶誕燈節 10大主題耶誕樹Google Maps可查詢

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台南耶誕燈節10大主題耶誕樹從11月中旬已起陸續點燈，光彩耀眼，為提供民眾查詢相關景點及活動訊息，南市府觀旅局今年首創Google Maps耶誕節慶地圖，近期即將上線，邀請民眾一起到台南歡度耶誕假期。圖為南紡購物中心耶誕樹。圖／南紡購物中心提供
2024台南耶誕燈節10大主題耶誕樹從11月中旬已起陸續點燈，光彩耀眼，為提供民眾查詢相關景點及活動訊息，南市府觀旅局今年首創Google Maps耶誕節慶地圖，近期即將上線，邀請民眾一起到台南歡度耶誕假期。圖為南紡購物中心耶誕樹。圖／南紡購物中心提供

冷氣團南下，南部氣溫逐漸降溫，也增添耶誕過節氣氛，台南市每逢年末都會舉辦聖誕燈節系列活動，今年除彙集10大主題耶誕樹及周邊活動，更首創Google Maps聖誕節慶地圖，提供民眾查詢收集耶誕樹外，12月8日下午也舉辦踩街藝術嘉年華，邀請民眾共襄盛舉。

南市觀旅局表示，2024台南耶誕燈節10大主題耶誕樹，分布在各區，包含河樂廣場、新營文化中心暨綠川廊道、民治市政中心市民廣場、永康總圖、奇美博物館、新光三越新天地、大遠百成功店、南紡購物中心、三井OUTLET、歸仁基督長老教會等。

觀旅局也說，各主題耶誕樹從11月中旬已起陸續點燈，光彩耀眼，為提供民眾查詢相關景點及活動訊息，今年首創Google Maps耶誕節慶地圖，近期即將上線，邀請民眾一起到台南歡度耶誕假期，造訪季節限定觀光「亮」點。

配合台南400盛事及古都意象，12月8日下午2點到5點，將在台南市中正路、康樂街至海安路段辦理踩街藝術嘉年華「來台南踩街Chill」活動，邀請台北市華岡藝校等7所優秀國內學校團體、洄瀾舞集等10支專業舞團，以及來自日本北海道的BASARA、三重縣的極津、softbank夜來等3團知名團體，展現豐富的視覺與文化饗宴。

此外，南紡購物中心配合耶誕佳節，28日起至12月25日除有1點折1元、雙卡滿額禮、點數換購物金等回饋外，應景推出完成指定任務，贈送馴鹿資料夾、貼紙，耶誕檔期期間還有迪士尼小汽車節、汪汪隊立大功見面會、蟲林森遊會等超人氣活動，陪伴民眾歡度佳節。

和逸飯店台南西門館12月21日則舉辦「耶誕晚宴派對」，以代表耶誕節的紅、白服裝做為活動dress code，提供經典料理烤火雞、爐烤牛肉、薑餅人、耶誕樹造型鹹、甜點、耶誕塔等30道以上海陸餐點及主題甜點吃到飽，同時還有耶誕主題親子活動，有興趣的民眾可洽詢報名。

和逸飯店台南西門館12月21日則舉辦「耶誕晚宴派對」，提供30道以上的海陸餐點及主題甜點吃到飽，還有多種團康互動和抽獎活動，有興趣的民眾可洽詢報名。圖／和逸飯店台南西門館提供
和逸飯店台南西門館12月21日則舉辦「耶誕晚宴派對」，提供30道以上的海陸餐點及主題甜點吃到飽，還有多種團康互動和抽獎活動，有興趣的民眾可洽詢報名。圖／和逸飯店台南西門館提供

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