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12強賽／台灣奪冠 雲縣府頒發100萬元獎勵江國豪

中央社／ 雲林縣26日電
雲林縣府肯定江國豪優異表現，將頒給績優運動選手獎勵金新台幣100萬元。 圖／聯合報系資料照片
雲林縣府肯定江國豪優異表現，將頒給績優運動選手獎勵金新台幣100萬元。 圖／聯合報系資料照片

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，投手江國豪設籍雲林，且是麥寮高中畢業生，雲林縣府肯定其優異表現，將頒給績優運動選手獎勵金新台幣100萬元。

雲林縣府今天發布新聞稿表示，除頒發100萬元獎金，也將邀請江國豪於12月11日以校友身分回麥寮高中分享奪冠心得，激勵麥寮高中學弟妹。

雲林縣府指出，在這奪冠28名選手中，有3名與雲林有淵源，除江國豪外，隊長陳傑憲老家位於北港鎮過溝里，捕手林家正母親是古坑鄉朝陽村人士；鄉親對於雲林子弟的表現都感到欣慰。

雲林縣長張麗善表示，「選手榮獲佳績，為本縣揚眉吐氣，讓雲林人感到驕傲與榮耀，你們是雲林之光」，希望雲林的子弟未來有更多機會可以站上世界比賽的舞台。

世界棒球12強 張麗善 江國豪 雲林 麥寮

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