台南農業影音資料庫建置 展現400年文化特產

2024台南建城400年，台南市政府今天宣布完成建置「台南400」農業影音資料庫，展現台南400年來農業歷史文化及特產。

農業部補助南市府建置「台南400」農業影音資料庫，台南市長黃偉哲今天在成果發表記者會指出，嘉南平原、烏山頭水庫為台南孕育出豐富農林漁牧特產，透過農業影音資料庫建置，讓人了解台南農業。

黃偉哲表示，農業影音資料庫的系統性、全面性整理，讓更多人看見台南農業豐收成效，他期盼未來市府團隊持續努力，記錄農民辛苦及先人走過足跡，也展望未來科技農業軌跡。

市府新聞稿指出，台南擁有得天獨厚地理條件，四季氣候溫暖，土地肥沃，適合多種農作物生長；「台南400」農業影音資料庫集結15種農產，以靜態相片及動態影片構成，強調台南農業物產多樣性與優質性。

市府希望激發眾人對台南農業物產關注與支持，得以窺見台南歷史，及如何依靠土地得天獨厚條件與人民共同努力，建構出歷史風貌與文化脈絡，也讓這片土地繼續為城市帶來繁榮及豐饒。