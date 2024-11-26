12強賽／嘉義新港咖啡店送500杯慶中華隊凱旋 吸引人龍排隊

中華棒球隊勇奪世界棒球12強冠軍，讓全台民眾為之瘋狂，許多零售店舖、餐飲業者推出折扣優惠。嘉義縣新港鄉一間咖啡店今天慶祝中華隊奪冠凱旋歸國，老闆兌現承諾送出500杯咖啡，可自選美式咖啡或拿鐵，一早就吸引人龍排隊，不到中午就發出逾300杯。

新港鄉青年張欽智返鄉經營咖啡店，將老屋改造為文青咖啡店，再以父母名字命名為「順風秀水」，還協助縣府成立青年培力工作站，將咖啡店2樓打造為共同工作空間（Co-Working Spaces），熱衷時事及地方事務的他今天為慶祝中華隊奪冠，送出500杯咖啡給鄉親。

咖啡店活動吸引附近民眾參加，一早就在咖啡店外排起長長人龍。張欽智說，慶祝台灣棒球在世界舞台上獲得冠軍，讓台灣人民感到相當振奮，免費提供500杯咖啡給鄉親，可以自選要美式或拿鐵，冷熱也能做調整，希望透過咖啡為大家提神打氣。