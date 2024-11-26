快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

冷氣團即將來襲 台南市啟動寒流關懷行動

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
根據氣象署預報，今晚入夜後將有一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫即將轉冷，台南市政府除提醒長者注意保暖，避免心血管疾病意外發生，同時也啟動寒流關懷機制，加強獨老、雙老、弱勢家庭及街友送暖關懷。圖／南市民政局提供
根據氣象署預報，今晚入夜後將有一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫即將轉冷，台南市政府除提醒長者注意保暖，避免心血管疾病意外發生，同時也啟動寒流關懷機制，加強獨老、雙老、弱勢家庭及街友送暖關懷。圖／南市民政局提供

根據氣象署預報，今晚入夜後將有一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫即將轉冷，台南市政府除提醒長者注意保暖，避免心血管疾病意外發生，同時也啟動寒流關懷機制，加強獨老、雙老、弱勢家庭及街友送暖關懷。

台南市長黃偉哲表示，台南面對高齡社會，甚至超高齡社會來臨，訂有「台南市政府社會局關懷獨居老人服務計畫」，對於獨居老人關懷服務，落實65歲以上長者之盤點與普查，將獨老、雙老及獨力照顧戶之長輩，區分高中低危機建檔列冊，提供所需之服務。

民政局也說，因應今天晚上將有一波強烈大陸冷氣團南下，提醒民眾與長者注意保暖，市府也隨即啟動寒流關懷機制，指示各區公所優先關心弱勢族群及長者的安全與需求，加強獨老、雙老、弱勢家庭及街友送暖關懷及必要協助，在低溫期間提供保暖衣物、熱食、暖房等。

此外，民政局呼籲，民眾若發現鄰里內獨居或弱勢長者有急難關懷及救助需求，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線，由社會局或各區公所立即介入協助，共同守護，讓台南成為高齡友善的城市。

冷氣團 獨居老人

延伸閱讀

鋒面雨歇、乾冷空氣要來了…氣象署：冷氣團明壟罩到周六晨 下周再一波

鋒面正在通過…下午雨歇 粉專：冷氣團緊接南下、愈晚愈冷

首波冷氣團要來了 粉專：北台灣溫度一路走跌 愈晚愈冷

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

相關新聞

台南早餐店紅茶驚見蠟筆、夾子 衛生局稽查曝原因

台南有民眾日前在南區某連鎖早餐店購買紅茶，卻喝到「蠟筆」、「夾子」等異物，衛生局今公布稽查結果，釐清早餐店工作人員在製作...

12強賽／嘉義新港咖啡店送500杯慶中華隊凱旋 吸引人龍排隊

中華棒球隊勇奪世界棒球12強冠軍，讓全台民眾為之瘋狂，許多零售店舖、餐飲業者推出折扣優惠。嘉義縣新港鄉一間咖啡店今天慶祝...

嘉市文雅里長失聯多日、辦公處退租 區公所：辭職才得以補選

嘉義市東區文雅里張姓里長失聯多日，里辦公處退租，里民打手機轉語音信箱；嘉義市政府東區公所區長孫世福表示，持續嘗試與張姓里...

雲林非營利幼兒園再添1所 虎尾平和國小附幼今啟用

雲林就讀幼兒園人數共1萬5209人，公立4855人、私立9750人，非營利幼兒園則有604人。配合國教署政策，雲林正動工...

歷經10年古坑產業加值園區計畫 獲內政部通過跨出重要一步

攸關雲林產業發展的「古坑產業加值園區計畫」將打造食品加工及冷鏈物流專區，解決農產銷售及加工問題，提升農業附加價值，經縣府...

獎勵拆彈好投…江國豪雲林破例頒百萬獎金 證實他已入籍

中華棒球隊射日成功，拿下世界棒球12強賽冠軍，各縣市紛紛祭出高額獎金鼓勵球員，中繼好投江國豪是彰化人，高中時期在雲林縣麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。