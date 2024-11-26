冷氣團即將來襲 台南市啟動寒流關懷行動

根據氣象署預報，今晚入夜後將有一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫即將轉冷，台南市政府除提醒長者注意保暖，避免心血管疾病意外發生，同時也啟動寒流關懷機制，加強獨老、雙老、弱勢家庭及街友送暖關懷。

台南市長黃偉哲表示，台南面對高齡社會，甚至超高齡社會來臨，訂有「台南市政府社會局關懷獨居老人服務計畫」，對於獨居老人關懷服務，落實65歲以上長者之盤點與普查，將獨老、雙老及獨力照顧戶之長輩，區分高中低危機建檔列冊，提供所需之服務。

民政局也說，因應今天晚上將有一波強烈大陸冷氣團南下，提醒民眾與長者注意保暖，市府也隨即啟動寒流關懷機制，指示各區公所優先關心弱勢族群及長者的安全與需求，加強獨老、雙老、弱勢家庭及街友送暖關懷及必要協助，在低溫期間提供保暖衣物、熱食、暖房等。

此外，民政局呼籲，民眾若發現鄰里內獨居或弱勢長者有急難關懷及救助需求，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線，由社會局或各區公所立即介入協助，共同守護，讓台南成為高齡友善的城市。