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台南早餐店紅茶驚見蠟筆、夾子 衛生局稽查曝原因

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南有民眾日前在南區某連鎖早餐店購買紅茶，卻喝到「蠟筆」、「夾子」等異物，衛生局今公布稽查結果，除釐清早餐店工作人員在製作飲品時，機器不慎打落蠟筆與鐵夾掉入飲料，此外，更發現4項未符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正。圖／衛生局提供
台南有民眾日前在南區某連鎖早餐店購買紅茶，卻喝到「蠟筆」、「夾子」等異物，衛生局今公布稽查結果，除釐清早餐店工作人員在製作飲品時，機器不慎打落蠟筆與鐵夾掉入飲料，此外，更發現4項未符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正。圖／衛生局提供

台南有民眾日前在南區某連鎖早餐店購買紅茶，卻喝到「蠟筆」、「夾子」等異物，衛生局今公布稽查結果，釐清早餐店工作人員在製作飲品時，機器不慎打落蠟筆與鐵夾掉入飲料，此外，更發現4項未符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正。

衛生局表示，民眾22日在社群媒體反映在知名連鎖早餐店的紅茶，驚見蠟筆及含磁鐵夾子，接獲通報後也派員前往稽查，經調查，當天因工作人員製作飲品過程中，未注意吸附在封膜機上方的蠟筆及含磁鐵夾子已位移，導致封膜過程異物掉落，業者目前已將「蠟筆及含磁鐵夾子」放置遠離封膜機。

此外，現場同步查核其食品作業場所，發現有多項不符合食品良好衛生規範準則規定，包含無法提具食品從業人員健康檢查報告、食品從業人員配戴飾品且未配戴帽子、作業區發現員工水杯（壺）、冷（凍）藏冰箱無溫度記錄等缺失，已責令業者限期改正，屆期複查未改善，依法可開罰6萬以上、2億以下罰鍰。

衛生局提醒，餐飲業者應落實自主管理，經常檢視食品製作過程，是否已採取有效防止金屬或其他雜物混入食品措施，確保所供應食品之衛生安全，民眾若有任何食品安全衛生問題，也歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人服務。

台南有民眾日前在南區某連鎖早餐店購買紅茶，卻喝到「蠟筆」、「夾子」等異物，衛生局今公布稽查結果，除釐清早餐店工作人員在製作飲品時，機器不慎打落蠟筆與鐵夾掉入飲料，此外，更發現4項未符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正。圖／衛生局提供
台南有民眾日前在南區某連鎖早餐店購買紅茶，卻喝到「蠟筆」、「夾子」等異物，衛生局今公布稽查結果，除釐清早餐店工作人員在製作飲品時，機器不慎打落蠟筆與鐵夾掉入飲料，此外，更發現4項未符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正。圖／衛生局提供

早餐店 衛生局

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