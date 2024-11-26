嘉市文雅里長失聯多日、辦公處退租 區公所：辭職才得以補選

嘉義市東區文雅里張姓里長失聯多日，里辦公處退租，里民打手機轉語音信箱；嘉義市政府東區公所區長孫世福表示，持續嘗試與張姓里長聯繫中，如果在今年12月24日前辭職，才能辦理補選。

已任4屆的54歲張姓里長，在地方經營早餐店，有里民看見早餐店歇業，不以為意，但到里辦公處找里長洽公時已聯絡不上里長，里長失聯消息逐漸在地方傳開。如今早餐店也是文雅里辦公室外已被房仲貼上租售廣告，「文雅里辦公處」字牌已被滿是傢俱雜物所淹沒；屋主在門前貼上告示撇清關係「原承租人已完全搬離，其個人債務問題與本物業及屋主無任何關聯。」

孫世福表示，11月11日之後就聯絡不上里長，打手機轉接語音信箱，已請里內與該里長較熟的里民協助聯絡，希望里長盡快與區公所聯絡；目前鄰里作業不會受影響，里民可以和公園聯合里的里幹事聯絡。

依據《地方制度法》82條，（里）長辭職、去職、死亡者，由鄉（鎮、市、區）公所派員代理，應自事實發生之日起3個月內完成補選，但所遺任期不足2年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。至於（里）長欲辭職，應向鄉（鎮、市、區）公所提出並經核准，均自核准辭職日生效。

區長孫世福表示，據《地方制度法》79條，如果里長的戶籍遷出該行政區域4個月以上，解除職務，應補選者，依法補選。

不過，這個時間起算點很難界定，如果電話有聯繫上，他又表示「事情忙完就回去，相關事務暫由里幹事協助」。那就算是聯繫上，表示他的里長事務有在運作，時間點要重新認定。但到今年12月24日，任期已屆滿2年，如果他因在不在戶籍被解除職務，已滿2年任期，也就不再進行補選。