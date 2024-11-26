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雲林非營利幼兒園再添1所 虎尾平和國小附幼今啟用
雲林就讀幼兒園人數共1萬5209人，公立4855人、私立9750人，非營利幼兒園則有604人。配合國教署政策，雲林正動工包括虎尾高鐵特定區非營利幼兒園共有10所。其中平和國小利用閒置空間建造的非營利附幼今天完工啟用，將招生88人有遊戲室、閱讀室等，提供幼兒完善學習空間。
配合國教署「少子女化對策計畫」虎尾平和國小非營利幼兒園歷經2年多施工，今天雲林縣第9間非營利幼兒園隆重落成啟用，由雲林縣長張麗善、國教署副署長許麗娟、虎尾鎮長林嘉弘主持剪綵。
教育處長邱孝文指出，目前雲林就讀幼兒園人數1萬5209人，讀公立的有4855人、私立9750人，非營利幼兒園有604人，配合國教署政策雲林預計建造10所非營利幼兒園，第9所平和國小擁有全新園舍及設施設備，價格親民更有優良教學環境。第10所的高鐵幼兒園正積極施工中。
縣府說，平和幼兒園是利用國小閒置空地新建，中央補助7200多萬元、縣府887萬，預計招生88人。許麗娟表示，教育部致力推動平價教保服務為重要政策，目前全國公共化幼兒園有3600班，有數萬家長及小朋友受惠，因應父母需求，未來也期待各縣市政府協助「2歲專班」（即幼幼班），盤點空間來設立。
教育處表示，目前橋頭、鎮南國小附幼已各有1混齡班調整為幼幼班，公誠、保長附幼則增加1班，未來會持續盤點空間調配。張麗善說，就讀非營利幼兒園第1胎每月只要2000元，第2胎1000元，第3胎以上、低收及中低收入戶免費，可享有優質的學習成長環境。
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