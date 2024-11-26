歷經10年古坑產業加值園區計畫 獲內政部通過跨出重要一步

攸關雲林產業發展的「古坑產業加值園區計畫」將打造食品加工及冷鏈物流專區，解決農產銷售及加工問題，提升農業附加價值，經縣府積極爭取昨天獲內政部區域計畫委員會審查通過，縣長張麗善今天欣喜表示，這是雲林產業發展重要的一步，對帶動青年返鄉，促進產業升級是大好消息。

為打造食品加工及冷鏈物流專區，解決雲林農產銷售及加工問題，雲林縣府約10年前推出「古坑產業加值園區計畫」，強調這將是雲林農產升級的重要基地，期待能獲中央支持，昨天內政部區域計畫委員會進行審查，縣府秘書長曾元煌帶領環保局及城鄉發展處主管與會說明。

經審議後該案終獲通過，消息傳回，雲林縣長張麗善今天甚感欣喜，她表示，好的政策不會因政黨輪替而中斷，雲林是農業大縣，古坑鳳梨、竹筍等農產質量俱佳，但極端氣候，常常出現產銷失衡及加工問題，所以農業加值園區設立確屬必要。

她說，古坑產業加值園區位於古坑鄉溝子埧占地約45公頃，將建造食品加工及冷鏈物流專區，解決現有農產銷售及加工不足的問題且可提升未來農業附加價值。

回顧過往，張麗善說，園區推動過程面臨諸多挑戰，尤其是廢水處理、空氣品質及生態保育環評卡關達3年，已逐一克服並獲通過，如今再獲內政部審查通過，對推動地方經濟助力良多，未來創造3000個就業機會帶動青年返鄉，作為環境與產業共榮示範區，地方產業轉型升級的重要基石。