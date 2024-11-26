「感恩聖仁基金會」助設永康2站 華山基金會今辦感恩會
台南市永康區人口全市最多、失依、失能、失智老人也持續增加。華山基金會105年在永康成立第2天使站至今8年，目前服務107名個案，今天舉辦「感恩聖仁基金會扶持服務建站感恩茶會」，11長輩參與、市議員李鎮國、陳秋萍到場祝賀。
華山永康2站是第一個服務長輩破百天使站。基金會表示，永康服務量龐大但資源始終不足，感謝「感恩聖仁社會福利慈善基金會」董事長鄭明輝、執行長陳宗賢支持，今年歲末前終能在地設站，為孤老提供穩定踏實的避風港；舉辦建站感恩茶會，邀請大家來見證。
活動由永康區永仁高中慈輝醒獅團活力演出開場，接著華山基金會副秘書長郭慧明、鄭明輝、陳宗賢等為新站揭牌，並將華山的服務照片及「愛的花朵」張貼在永康行政區圖，象徵有華山及感恩聖仁協力合作，善行善意遍地開花。
基金會表示，秉持「在地老化」及「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」理念，免費提供失依、失能、失智老人關懷訪視、陪同就醫、年節關懷等到宅服務。呼籲支持「送愛到家~因為有您」常年服務經費每月1250元、建站福氣磚每磚6千元，為弱勢孤老提供穩定服務，也盼更多鄉親加入義工行列，一同為在地孤老長輩盡一份力。愛心專06-2054971林站長。
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