快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位應援 紙花中大聲唱「台灣尚勇」

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

洪崇倫自製阿里山紅茶 獲英國茶學院極力推薦獎

中央社／ 嘉義縣26日電

嘉義縣竹崎鄉茶農洪崇倫以自製的「阿里山安得紅茶」參加2024年英國茶學院（UKTA）The Leafies國際茶品競賽，以一舉獲得「極力推薦獎」，使阿里山的茶品飄香國際。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，洪崇倫創立茶葉品牌「甘澍Raintea」，除今年揚名英國，2020年起連續4年參加法國AVPA世界茶葉大賽，曾在同一年大賽取得金賞、銀賞及銅賞佳績。

農業處指出，洪崇倫是年輕的茶二代，為了分擔父母種茶的辛勞而回家工作，靠自學、拜師學藝不斷精進自己，逐漸在國內外賽事在茶藝及茶席上取得亮眼成績。

洪崇倫大學就讀景觀設計相關科系，曾替不少國際品牌選茶、設計茶席，為茶席注入流行品味與美感，也以茶人精湛技術為傅統茶業帶來新氣象，展現阿里山茶葉之美，行銷推廣台灣茶文化。

嘉義縣長翁章梁表示，消費市場改變，阿里山高山茶及咖啡走向精緻化及開發國際客群。歡迎年輕朋友返鄉投入茶及咖啡產業，並鼓勵大家參加國際賽事，讓阿里山高山茶及咖啡被國際看見。

嘉義 茶葉 阿里山

延伸閱讀

台灣旅英學生總會成立50週年 盼持續促進社群交流

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

英國教會聖誕大動員 千間教會報佳音

衛報證實：蔡英文原定10月訪倫敦但英外交部憂搞砸北京行而要求推遲

相關新聞

獎勵拆彈好投…江國豪雲林破例頒百萬獎金 證實他已入籍

中華棒球隊射日成功，拿下世界棒球12強賽冠軍，各縣市紛紛祭出高額獎金鼓勵球員，中繼好投江國豪是彰化人，高中時期在雲林縣麥...

雲林非營利幼兒園再添1所 虎尾平和國小附幼今啟用

雲林就讀幼兒園人數共1萬5209人，公立4855人、私立9750人，非營利幼兒園則有604人。配合國教署政策，雲林正動工...

歷經10年古坑產業加值園區計畫 獲內政部通過跨出重要一步

攸關雲林產業發展的「古坑產業加值園區計畫」將打造食品加工及冷鏈物流專區，解決農產銷售及加工問題，提升農業附加價值，經縣府...

台灣棒球奪世界冠軍 陳傑憲多人來自台南、市府派員接機

中華隊擊敗日本，奪得世界12強棒球賽冠軍，昨晚返抵國門，隊員及教練有多人來自台南，市長黃偉哲指派體育局偕同南英工商棒球隊...

嘉市議員提搭建雙潭纜車 黃敏惠：跨縣市由中央做評估

有議員提議嘉義蘭潭與仁義潭搭建纜車，將2大風景區連結促成嘉義觀光，建議嘉義市政府可以朝這方向進行規畫向中央爭取；市長黃敏...

IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓 提供千個研發職缺

IC設計大廠聯詠科技在南科投資20餘億興建地上七層、地下三層「智慧節能研發大樓」，今天辦開工典禮，預計116年第3季完工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。