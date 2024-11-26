獎勵拆彈好投…江國豪雲林破例頒百萬獎金 證實他已入籍

中華棒球隊射日成功，拿下世界棒球12強賽冠軍，各縣市紛紛祭出高額獎金鼓勵球員，中繼好投江國豪是彰化人，高中時期在雲林縣麥寮高中青棒隊訓練，日前在雲林購房、設籍，雲林縣長張麗善今在議會質詢時表示，將專案頒發一百萬元獎金給江國豪，是雲林首位獲得百萬元獎金的運動員，並邀請他12月11日回到麥寮高中。

民進黨雲林縣議員張維峥今在議會質詢時表示，中華隊多位球員與雲林有淵源，甚至曾在雲林接受栽培，縣府應對縣內運動好手給予肯定與獎勵，培育更多優秀選手。

張麗善表示，中繼好投江國豪畢業麥寮高中，在麥高青棒隊接受訓練，並已於9月入籍雲林，雖入籍時間不久，未滿縣府設籍2年獎勵規定，但世界冠軍紀錄非常難得，縣府用行動鼓勵他，將以專案頒發100萬元獎金。

江國豪是雲林首位獲得100萬元獎金的選手，張麗善表示，未來設籍縣內選手，如得世界級冠軍也會比照辦理。縣府並邀他12月11日返回母校麥寮高中，接受大家的恭喜。