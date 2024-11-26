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台灣棒球奪世界冠軍 陳傑憲多人來自台南、市府派員接機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，多名教練、球員來自台南，市府昨晚也前往接機。圖／南市體育局提供
中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，多名教練、球員來自台南，市府昨晚也前往接機。圖／南市體育局提供

中華隊擊敗日本，奪得世界12強棒球賽冠軍，昨晚返抵國門，隊員及教練有多人來自台南，市長黃偉哲指派體育局偕同南英工商棒球隊教練陳献榮、郭愿杰及隊員到場獻花迎接，轉達市長的祝福，慶賀世界冠軍的殊榮。

來自台南的教練、球員有王建民、陳江和、陳傑憲、林安可、潘傑楷，以及在地職棒隊統一獅的高志綱、林岳平、郭俊麟、邱智呈、南英工商校友莊昕諺、黃子鵬。

黃偉哲表示，南市原定於安平區永華國民運動中心及新營區南瀛綠都心公園舉辦直播應援活動，在中華隊晉級冠軍戰後，因應廣大市民朋友許願，加開市立棒球場作為全台唯一開放棒球場轉播的城市，最終永華國民運動中心、市立棒球場、南瀛綠都心等三處轉播共吸引1萬多名民眾揮舞加油棒、應援毛巾等，共度熱血沸騰的一晚。

黃偉哲說，台南市為棒球興盛的城市，也是許多棒球好手如王建民、陳江和的發源地，市府推動棒球運動不遺餘力，針對此次在籍台南職業球員特別加碼100萬元獎金，在地球團統一獅的球員發給30萬元獎金，另勞苦功高的教練，只要是台南市籍或統一獅的教練，一律頒發30萬元獎金，以表達市府對於棒球運動的支持，期待選手們能再接再厲，為本市爭光。

體育局長陳良乾表示，台南已興建我國首座複合型棒球場地「亞太國際棒球訓練中心」，未來也會打造更好的棒球運動場域，積極投入各項資源，提升棒球水準。此次中華隊封王有助於帶動中華職棒觀賽潮，讓我國棒球產業發展更趨盛行。

中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，多名教練、球員來自台南，市府昨晚也前往接機。圖／南市體育局提供
中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，多名教練、球員來自台南，市府昨晚也前往接機。圖／南市體育局提供

中華隊 台南 教練 運動 黃偉哲

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