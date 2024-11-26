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嘉市議員提搭建雙潭纜車 黃敏惠：跨縣市由中央做評估

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭風景區四面岡陵起伏，湖光山色，如詩如畫，「蘭潭泛月」曾是嘉義八景之一。圖／資料照片
嘉義市蘭潭風景區四面岡陵起伏，湖光山色，如詩如畫，「蘭潭泛月」曾是嘉義八景之一。圖／資料照片

有議員提議嘉義蘭潭仁義潭搭建纜車，將2大風景區連結促成嘉義觀光，建議嘉義市政府可以朝這方向進行規畫向中央爭取；市長黃敏惠表示，蘭潭、仁義潭分別位於嘉義縣市，因跨縣市要由中央評估可行性。

市議員黃敏修今天上午於市政質詢時對市府發展觀光提出多項建議，當中他提及蘭潭、仁義潭是嘉義2大風景區，建議觀光新聞處可以思考興建雙潭觀光纜車，將2處風景區借由纜車連成一氣，成為新觀光景點，促進嘉義觀光。

觀光新聞處長張婉芬說，蘭潭、仁義潭都有水源保護區，事涉水質水源保護相關規定，在可行性評估上還是會有相關規定的限制。

黃敏修說，可以試著擬提計畫評估克服相關問題，向中央申請看看。

黃敏惠說，蘭潭、仁義潭分別位於嘉義市、嘉義縣，因跨縣市會遇到很多問題，是否由立委反應由觀光署來進行評估，地方一齊互利共榮。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，雙潭搭建纜車首先會遇到水源保護區、土地使用分區等問題。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，雙潭搭建纜車首先會遇到水源保護區、土地使用分區等問題。記者李宗祐／攝影
嘉義縣仁義潭水庫沿潭步道假日吸引親子放風箏。圖／資料照片
嘉義縣仁義潭水庫沿潭步道假日吸引親子放風箏。圖／資料照片
嘉義市長黃敏惠表示，雙潭位置跨縣市由中央主導規畫較恰當。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，雙潭位置跨縣市由中央主導規畫較恰當。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員黃敏修提議市府可以朝雙潭興建纜車帶動地方觀光。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員黃敏修提議市府可以朝雙潭興建纜車帶動地方觀光。記者李宗祐／攝影

仁義潭 嘉義 蘭潭

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