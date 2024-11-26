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IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓 提供千個研發職缺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓、預估提供1千個研發職缺。圖／台南市政府提供
IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓、預估提供1千個研發職缺。圖／台南市政府提供

IC設計大廠聯詠科技在南科投資20餘億興建地上七層、地下三層「智慧節能研發大樓」，今天辦開工典禮，預計116年第3季完工，預估可提供1千個研發就業機會、年產值300億元。市長黃偉哲出席肯定這項投資「為台南半導體產業發展再添助益」。

聯詠科技名列全球十大IC設計廠，也是台灣第二大，從事產品設計研發及銷售，在台南永康有辦公室、員工400多名。南科研發大樓不僅設計辦公空間與研發實驗場域，也有挑高兩層樓彈性交流空間、員工餐廳、健身房等福利設施。啟用後將成「激發創新、促進合作與照顧員工福祉核心場所」。

黃偉哲表示，感謝聯詠擴大投資台南，不僅肯定市府團隊打造的優質投資環境，也為市民帶來就業機會。台南不僅半導體產業聚落完整，水電、綠電供應及充沛人才資源，都是半導體產業發展最佳條件，尤其近年南科園區發展快速，市府持續與科管局配合優化生活機能，未來進駐廠區從業人員生活將更便捷，也將持續積極爭取海內外國際公司、大廠落腳，為台南創造更多經濟產值、為市民創造更多就業機會。

聯詠科技董事長何泰舜則感謝市府團隊在該公司研發中心籌備過程「高效率提供協助」，讓新建工程順利動土，也協助公司長期扎根台南。

市府經發局表示，台南未來在產業高值化及新興產業在地化投資下，經濟動能可期。局長林榮川說，市長黃偉哲率領市府團隊持續積極向海內外企業招商，吸引優質企業在台南落地發展，公私協力共創最大經濟效益，歡迎國內外優質企業投資，台南招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓、預估提供1千個研發職缺。圖／台南市政府提供
IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓、預估提供1千個研發職缺。圖／台南市政府提供
IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓、預估提供1千個研發職缺。圖／台南市政府提供
IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓、預估提供1千個研發職缺。圖／台南市政府提供

半導體 南科 台南 黃偉哲

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