IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓 提供千個研發職缺

IC設計大廠聯詠科技在南科投資20餘億興建地上七層、地下三層「智慧節能研發大樓」，今天辦開工典禮，預計116年第3季完工，預估可提供1千個研發就業機會、年產值300億元。市長黃偉哲出席肯定這項投資「為台南半導體產業發展再添助益」。

聯詠科技名列全球十大IC設計廠，也是台灣第二大，從事產品設計研發及銷售，在台南永康有辦公室、員工400多名。南科研發大樓不僅設計辦公空間與研發實驗場域，也有挑高兩層樓彈性交流空間、員工餐廳、健身房等福利設施。啟用後將成「激發創新、促進合作與照顧員工福祉核心場所」。

黃偉哲表示，感謝聯詠擴大投資台南，不僅肯定市府團隊打造的優質投資環境，也為市民帶來就業機會。台南不僅半導體產業聚落完整，水電、綠電供應及充沛人才資源，都是半導體產業發展最佳條件，尤其近年南科園區發展快速，市府持續與科管局配合優化生活機能，未來進駐廠區從業人員生活將更便捷，也將持續積極爭取海內外國際公司、大廠落腳，為台南創造更多經濟產值、為市民創造更多就業機會。

聯詠科技董事長何泰舜則感謝市府團隊在該公司研發中心籌備過程「高效率提供協助」，讓新建工程順利動土，也協助公司長期扎根台南。