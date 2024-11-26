超美！嘉義縣鹿草鄉向日葵盛開 整片金黃花海美不勝收
嘉義縣鹿草鄉向日葵花海盛開，近日進入最佳賞花期，金黃燦爛花田宛如人間仙境，吸引許多遊客拍照打卡。鹿草鄉公所公布向日葵花海地圖，有將近50個賞花點陸續盛開，主要集中在重寮自行車道、鹿環北路，邀民眾漫遊農村，享受秋日的田園之美。
鹿草鄉長嚴珮瑜說，今年推出「鹿草向日葵賞花地圖」，目前向日葵盛開集中在重寮自行車道附近（嘉35縣道至高鐵沿線農田），接下來約3周後，鹿環北路一帶的向日葵也將盛開。其他花海包括鹿環南路、82快速道路沿167縣道西側等，形成一條田園花海賞遊路線。
鹿草鄉公所表示，向日葵花海以二期作休耕田地為主，由當地農民分時播種，賞花時間因區域略有不同，近日各處田區向日葵陸續盛開，秋日涼爽，適合到農村放鬆身心，遊客可在田園間漫步或騎車遊覽，同時享受當地特色美食，度過悠閒的周末時光。
鹿草鄉公所提醒，今年向日葵花海受颱風及連續降雨影響，部分花區生長不佳、花期時間不一，目前盛開的在重寮自行步道一帶，鼓勵大家拍攝美景後與他人分享，同時呼籲民眾愛護田園環境，勿亂丟垃圾或採摘花朵，共同維護向日葵花海的美麗與整潔。
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