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千件二手衣創作海洋地景 老人小孩「逐格動畫」真巧妙
舊衣服也可用來創作藝術！由藝術家吳成夫（小花）帶領雲林縣口湖鄉小學生和社區老人攜手創作，以千件二手衣透過「逐格動畫」創作手法，完成美麗的海洋世界地景，讓大人小孩都驚艷，感觸藝術創作的巧妙。
這場由虎尾科大攜手韋能能源公司的社區關懷，聚焦在雲林海洋環境保護，以「鯨豚共舞、永續海洋」為主題，從上月中旬開辦長達1個月的社區環境藝術季，今天以「大型地景藝術創作」展現成果。
台⻄鄉五港社區發展協會、口湖鄉下崙沁窟丫腳文創協會、⼝湖老⼈福利協進會及下崙國⼩，組成老中青跨世代創作團隊，透過藝術倡議源頭減廢與環境新價值，吸引近300名居⺠和小孩響應。
藝術家吳成夫帶領利用二手衣創作「逐格動畫」，完成大型地景藝術，共同製作鯨⿂、章⿂、魟⿂等海洋生物，點亮「鯨豚共舞、永續海洋」的主題。
下崙國⼩校⻑⾞達表⽰，透過環境講座及逐格動畫，讓小朋友對海洋及環境有更深切的認知，發現不眼甚至是眼中的廢物舊衣，竟可變身為美麗作品，這是非常寶貴的體驗。
韋能能源台灣總裁李文正指出，韋能深耕台灣近十年，在雲林建造三座太陽能電廠，能與虎科大合作串連4個社區和2所學校，完成屬於雲林的跨世代地景藝術，饒富保護地球意義。
虎科大農業科技系主任戴守谷說，透過「文化與綠色生活地圖」通識課程，帶領學生進入社區，以新視角理解社區，從中洞察與敘事能力，重新詮釋社區的獨特性，深具意義。
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