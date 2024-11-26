千件二手衣創作海洋地景 老人小孩「逐格動畫」真巧妙

舊衣服也可用來創作藝術！由藝術家吳成夫（小花）帶領雲林縣口湖鄉小學生和社區老人攜手創作，以千件二手衣透過「逐格動畫」創作手法，完成美麗的海洋世界地景，讓大人小孩都驚艷，感觸藝術創作的巧妙。

這場由虎尾科大攜手韋能能源公司的社區關懷，聚焦在雲林海洋環境保護，以「鯨豚共舞、永續海洋」為主題，從上月中旬開辦長達1個月的社區環境藝術季，今天以「大型地景藝術創作」展現成果。

台⻄鄉五港社區發展協會、口湖鄉下崙沁窟丫腳文創協會、⼝湖老⼈福利協進會及下崙國⼩，組成老中青跨世代創作團隊，透過藝術倡議源頭減廢與環境新價值，吸引近300名居⺠和小孩響應。

藝術家吳成夫帶領利用二手衣創作「逐格動畫」，完成大型地景藝術，共同製作鯨⿂、章⿂、魟⿂等海洋生物，點亮「鯨豚共舞、永續海洋」的主題。

下崙國⼩校⻑⾞達表⽰，透過環境講座及逐格動畫，讓小朋友對海洋及環境有更深切的認知，發現不眼甚至是眼中的廢物舊衣，竟可變身為美麗作品，這是非常寶貴的體驗。

韋能能源台灣總裁李文正指出，韋能深耕台灣近十年，在雲林建造三座太陽能電廠，能與虎科大合作串連4個社區和2所學校，完成屬於雲林的跨世代地景藝術，饒富保護地球意義。