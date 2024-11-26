野狗「拆車」？ 北港3起車被咬壞

雲林北港鎮3天前起已傳出3件車輛的毀損事件，有轎車前保險桿、車殼被破壞，並有疑似啃咬痕跡，警方調閱監視器發現附近有野狗遊蕩，不排除是野狗為追逐躲在車底動物所造成；雲縣動植物防疫所表示，將會到場移除犬隻。

雲縣動植物防疫所長廖培志說，過去外縣市曾發生過野狗狩獵躲車底小動物，雲林是首次接獲通報，研判有人餵養流浪犬貓造成群聚，而北港浪犬群聚熱區以牛墟至河堤一帶，範圍很廣，呼籲民眾勿在公共場所餵食。

家住北港鎮光復里的蔡姓車主說，前天要開車時，發現車子前保險桿毀損，以為是遭撞，鄰居告訴他上面有齒痕，應該是被狗咬，很驚訝「狗的力量也太強了吧」，但也不知要向誰求償；另名受害的薛姓車主則購車不到1年，日前也發現車頭保險桿下方的塑膠殼破損。

車主在臉書貼文受害情況後，許多北港在地居民留言曾受害。北港派出所長許峯豪說，目前幾件車輛疑似被野狗毀損的報案地點位於不同社區，北港鎮光復里、樹腳里皆有，毀損狀況都是前保險桿被咬爛、拆下，齒痕明顯，已通報情況給雲縣動植物防疫所。

廖培志也說，近年犬隻侵害事件暴增，去年1至10月通報案件402件，今年同期暴增至725件，主要分布在斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、西螺鎮等鄉鎮，北港通報案件數量則從21件增加至41件。北港鎮長蕭美文指出，民眾可隨時通報野狗出沒蹤跡，會通知防疫所協助捕捉。