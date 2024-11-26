聽新聞
0:00 / 0:00

野狗「拆車」？ 北港3起車被咬壞

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣北港鎮近日連續發生多起疑似野狗啃咬車輛毀損事件。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣北港鎮近日連續發生多起疑似野狗啃咬車輛毀損事件。記者陳雅玲／翻攝

雲林北港鎮3天前起已傳出3件車輛的毀損事件，有轎車前保險桿、車殼被破壞，並有疑似啃咬痕跡，警方調閱監視器發現附近有野狗遊蕩，不排除是野狗為追逐躲在車底動物所造成；雲縣動植物防疫所表示，將會到場移除犬隻。

雲縣動植物防疫所長廖培志說，過去外縣市曾發生過野狗狩獵躲車底小動物，雲林是首次接獲通報，研判有人餵養流浪犬貓造成群聚，而北港浪犬群聚熱區以牛墟至河堤一帶，範圍很廣，呼籲民眾勿在公共場所餵食。

家住北港鎮光復里的蔡姓車主說，前天要開車時，發現車子前保險桿毀損，以為是遭撞，鄰居告訴他上面有齒痕，應該是被狗咬，很驚訝「狗的力量也太強了吧」，但也不知要向誰求償；另名受害的薛姓車主則購車不到1年，日前也發現車頭保險桿下方的塑膠殼破損。

車主在臉書貼文受害情況後，許多北港在地居民留言曾受害。北港派出所長許峯豪說，目前幾件車輛疑似被野狗毀損的報案地點位於不同社區，北港鎮光復里、樹腳里皆有，毀損狀況都是前保險桿被咬爛、拆下，齒痕明顯，已通報情況給雲縣動植物防疫所。

廖培志也說，近年犬隻侵害事件暴增，去年1至10月通報案件402件，今年同期暴增至725件，主要分布在斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、西螺鎮等鄉鎮，北港通報案件數量則從21件增加至41件。北港鎮長蕭美文指出，民眾可隨時通報野狗出沒蹤跡，會通知防疫所協助捕捉。

保險 北港 車主

延伸閱讀

12強賽／台灣隊長陳傑憲老家在北港 親戚欣喜告慰祖先「阿憲爭光了」

前保險桿被拆車主認不得竟是牠做的 雲林北港傳出多人受害

北港風箏節媽祖帶領神獸齊飛 箏奇鬥艷飛出吉祥與福康

影／綠燈亮衝對向「正中」客運大巴 北港休旅車駕駛滿身酒氣車上還有酒

相關新聞

傳失聯多日？嘉市里長退租辦公處、早餐店歇業 區公所：不影響公務運作

嘉義市東區文雅里張姓里長傳失聯多日，里民發現里辦公處退租，打手機轉語音信箱；嘉義市政府東區公所區長孫世福表示，嘗試與張姓...

南捷綠線擬東延永康大灣 議員愁錢

台南為6都唯一沒有捷運的城市，正同步推動6條路線，市府昨於議會專案報告宣布，連接市區永康到安平的綠線，可望跨國一東延到永...

嘉166、170路窄 交長允助拓寬

嘉166、嘉170是嘉義縣重要縣道，卻僅5公尺寬，夜間會車險象環生，卻又許多大車出入，交通部長陳世凱昨視察表示確實有拓寬...

野狗「拆車」？ 北港3起車被咬壞

雲林北港鎮3天前起已傳出3件車輛的毀損事件，有轎車前保險桿、車殼被破壞，並有疑似啃咬痕跡，警方調閱監視器發現附近有野狗遊...

百年祭祖文化「大社荖葉宅公愿祭典」迎文資授證

「大社荖葉宅公愿祭典」為新市區鄭氏族親10年一次的大型祭祖盛事，103年提報申請登錄為文化資產後，經文資處訪查…

嘉義縣中崙溫泉經營困難解約 規畫森林療癒池打造台3線新景點

立法院交通委員會考察嘉義地區交通建設，西拉雅國家風景區管理處提及位於台3線嘉義縣中埔鄉中崙澐水溪溫泉因水量不足，業者經營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。