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嘉166、170路窄 交長允助拓寬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣嘉170縣道是東石鄉網寮村出入要道，道路寬僅5公尺，會車環象環生，村民盼望拓寬改善。記者李宗祐／攝影
嘉義縣嘉170縣道是東石鄉網寮村出入要道，道路寬僅5公尺，會車環象環生，村民盼望拓寬改善。記者李宗祐／攝影

嘉166、嘉170是嘉義縣重要縣道，卻僅5公尺寬，夜間會車險象環生，卻又許多大車出入，交通部長陳世凱昨視察表示確實有拓寬需要，請縣府設計進度加快，他也承諾「交通部一定全力支持並給予經費上的補助」。

縣建設處表示，166、170線原則上規畫拓寬到18公尺，嘉166線因從山區到海區全長約80多公里，縣府爭取延長改善的規畫費用，規畫完再爭取經費；另，嘉170線樹林里段庄內路長約1公里已核定1億多元會拓寬為12公尺，但地方希望考量長輩出入及人行安全，規畫拓至18公尺，170線網寮段的1790公尺則將爭取規畫設計經費增至千萬元。

立委蔡易餘說，嘉166、170目前都無法做雙向車輛分流，夜間會車時險象環生，嘉170線又是魚電共生先行區，且穿越很多村庄聚落增加行車危險性，很多工程在附近施作大車經常出入。

嘉170線也是嘉縣東石鄉網寮村民對外交通主要出入口，村民說，網寮村還有座漁港，全台少有漁港出入道路如此狹小，村民不願做次等國民，一直要求拓寬，不少官員都說會改善，期間經歷過幾次重大車禍，但經過30年，仍沒有改善，希望這次能夠實現承諾。

陳世凱等官員前往現勘看，過程中也遇到很多大型車輛出入狀況，實際體會「狹小」現況，蔡易餘提出希望能支持拓寬；陳世凱指出，因地方工商業發展，大車於縣道出入頻繁，原本5公尺寬的道路狹窄，現場確實有拓寬需要，交通部會全力支持，希望縣府設計進度加快，「交通部一定全力支持並給予經費上的補助，一定幫忙」。

交通部長 陳世凱

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