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南捷綠線擬東延永康大灣 議員愁錢

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
南市議會昨進行「南市大眾運輸系統含台鐵及捷運系統高架、地下化財務規劃及經費來源」專案報告，由交通局長王銘德說明目前進度及財源籌措情況。記者萬于甄／攝影
南市議會昨進行「南市大眾運輸系統含台鐵及捷運系統高架、地下化財務規劃及經費來源」專案報告，由交通局長王銘德說明目前進度及財源籌措情況。記者萬于甄／攝影

台南為6都唯一沒有捷運的城市，正同步推動6條路線，市府昨於議會專案報告宣布，連接市區永康到安平的綠線，可望跨國一東延到永康大灣銜接深綠線，不過多名議員質詢憂心財源籌措問題；財稅局表示，以市府自有財源優先。

交通局說明，捷運綠線目前規畫在平實轉運站轉乘第1期藍線，並評估往東延伸至台39線和深綠線相接，形塑雙十字路網擴大路網服務效益，路線方案獲初步共識後，將備妥相關資料辦理說明會，向當地民眾說明，爭取民意支持，並盡速完成可行性研究報告修正提報中央審議。

議員朱正軒質詢說，綠線是台南市相當重要的路線，路網建構刻不容緩，綠線要東延到永康大灣，需跨越高速公路，倘若工程上可以克服，相信對地方來說會是好事，尤其，大灣又是人口稠密區，但提醒市府一定要做好整體財務評估，才能促進台南整體開發及帶動城市發展。

「不是反對捷運，但台南真的有需要這麼多捷運系統嗎？」議員盧崑福認為，捷運經費對台南其實是個負擔，捷運從規畫設計到通車，至少還需要13年，花2千多億元蓋捷運，留給下一代這麼大的負擔該如何面對？建議先以單一路線、易塞車地區先做，再評估後續效益。

財稅局長李建賢答詢說，台南捷運綠線、黃線還在可行性評估，其他已核定的4條路線，總經費約2285億元，除中央負擔1392億元，南市需負擔892億元，其中，自償性支出約563.98億元，將提報公債委員會審議發行永續債券，非自償性支出（含用地費）約328億則為市府真實負擔數額，將以台南市自有財源優先支應，不足之處再舉債挹注。

交通局長王銘德說，捷運建設效益是長期且延續，現階段市府積極優先促進路網成形，也將依通勤、通學、觀光等各層面納入考量，重視站點周邊設計，包含友善行人空間、公眾運輸串連便利性等，盼打造捷運沿線更宜居的環境，未來實際營運情形通盤了解採滾動式調整，謹慎評估檢討規畫成果。

台南 捷運 議員

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