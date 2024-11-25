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嘉義縣中崙溫泉經營困難解約 規畫森林療癒池打造台3線新景點

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
位於台３線嘉義縣中埔鄉中崙澐水溪溫泉因水量不足，業者經營困難解約。記者李宗祐／攝影
位於台３線嘉義縣中埔鄉中崙澐水溪溫泉因水量不足，業者經營困難解約。記者李宗祐／攝影

立法院交通委員會考察嘉義地區交通建設，西拉雅國家風景區管理處提及位於台3線嘉義縣中埔鄉中崙澐水溪溫泉因水量不足，業者經營困難解約，管理處規畫在澐水國小附近打造森林療癒基地；中埔鄉長李碧雲表示，療癒基地在台3線上，能讓中埔鄉多一個亮點。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能說，中崙溫泉與關子嶺溫泉同一泉脈，也早就完成探鑽、開井，但88風災過後，溫泉區許多地方列入土石流潛勢區，地形地貌改變，且多處坡度達3級、4級，有可利用開發限度規定，以致包括西拉雅管理處委外經營的澐水溪溫泉園區僅2家合法溫泉業者。

徐振能表示，中崙澐水溪溫泉因水量不足，業者經營困難，今年6月已和業者解約，現規畫在距離原址5公里遠的澐水國小附近打造森林療癒基地。基地位於澐水國小旁的林業試驗所一帶23公頃土地，並進行溫泉探鑽，如成功探鑽到泉脈，未來有望開發成新的溫泉區，至於原本的中崙溫泉就會改低密度使用。

鄉長李碧雲表示為，根據西拉雅風管處的規畫，療癒基地在台3線上，能讓中埔鄉多一個亮點，希望中央能支持探鑽經費，期待讓溫泉和療癒基地結合，強化加觀光吸引力。

西拉雅國家風景區管理處規畫在澐水國小附近打造森林療癒基地；中埔鄉長李碧雲表示，能讓中埔鄉多一個亮點。記者李宗祐／翻攝
西拉雅國家風景區管理處規畫在澐水國小附近打造森林療癒基地；中埔鄉長李碧雲表示，能讓中埔鄉多一個亮點。記者李宗祐／翻攝

中埔 嘉義 溫泉 療癒 關子嶺

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