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2024年年底耶誕、跨年系列活動 台南邀啦啦隊女神籃籃應援宣布

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
每年年底民眾最期待的就是耶誕跨年系列活動，台南市長黃偉哲（左）今攜手剛從日本挺中華隊回來的啦啦隊女神籃籃（右），應援宣布3場親子活動以及3場大型演唱會，提前為台南耶誕跨年活動炒熱氣氛。圖／南市府提供
每年年底民眾最期待的就是耶誕跨年系列活動，台南市長黃偉哲（左）今攜手剛從日本挺中華隊回來的啦啦隊女神籃籃（右），應援宣布3場親子活動以及3場大型演唱會，提前為台南耶誕跨年活動炒熱氣氛。圖／南市府提供

2024年即將邁入尾聲，每年年底民眾最期待的就是耶誕跨年系列活動，台南市長黃偉哲今攜手剛從日本挺中華隊回來的啦啦隊女神籃籃，應援宣布3場親子活動以及3場大型演唱會，提前為台南耶誕跨年活動炒熱氣氛。

黃偉哲表示，台南每年年末舉辦的「台南好Young」耶誕跨年活動，已成功打響品牌，在預算有限的情況下，每年仍集結台、韓、日、荷、英等時下超夯藝人及團體卡司，可謂是CP值最高的系列演唱會活動。

他也說，為期1個月的耶誕跨年活動，今年同樣精心規畫多樣、廣域、全月份的活動，包含3場親子活動及3場大型演唱會，其中，親子場除在總爺藝文中心大草原外，今年將首度前往南科考古館廣場及民治市政中心南瀛堂前廣場辦理，邀集「如果兒童劇團」、「蘋果劇團」以及「豆子劇團」帶來應景節目外，也安排趣味小丑表演、泡泡派對及打擊樂表演、闖關遊戲等。

針對民眾最期待的3場大型耶誕跨年演唱會活動，南市府暫時先賣關子，僅說「會更勝一籌」；籃籃也提到，今年同樣會在台南擔綱主持耶誕跨年系列活動，至於會參加哪1場演唱會，也要先賣關子，要市民朋友屆時「到場參加就對了！」。

「台南市耶誕跨年系列活動」將為期1個月，包含3場親子活動及3場大型演唱會，今先公布3場親子場活動及地點，針對大型演場會活動，南市府則先賣關子保密。圖／南市府提供
「台南市耶誕跨年系列活動」將為期1個月，包含3場親子活動及3場大型演唱會，今先公布3場親子場活動及地點，針對大型演場會活動，南市府則先賣關子保密。圖／南市府提供
啦啦隊女神籃籃（左）與台南市長黃偉哲（右）共同跳一段三振舞。圖／南市府提供
啦啦隊女神籃籃（左）與台南市長黃偉哲（右）共同跳一段三振舞。圖／南市府提供

台南 演唱會 跨年 黃偉哲

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