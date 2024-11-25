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議員關心大眾運輸工程財源 台南市府兩原則因應

中央社／ 台南25日電

台南市議會今天舉行台南市大眾運輸系統含台鐵及捷運系統高架、地下化財務規劃及經費來源專案報告，捷運部分將以自有財源優先支應；鐵路立體化部分將成立軌道建設基金。

民進黨台南市議員陳怡珍表示，市府應慎重考量市政財務規劃，未來不論是採用舉債、發行債券等方式，應在興建公共運輸系統與財政規劃間取得平衡。而台南捷運綠線自2016年規劃以來至今未定案，市府在本週提出草案後，務必與地方進行充分溝通，並召開說明會，讓民眾安心。

台南市政府交通局長王銘德表示，捷運綠線規劃於平實轉運站轉乘第1期藍線，並評估往東延伸至台39線道與深綠線相接，形塑「雙十字」路網（綠線和深綠線、藍延線和深綠線），路線方案後續獲府內初步共識後，將辦理說明會向民眾說明，並儘速完成可行性研究報告修正提報中央審議。

財稅局長李建賢說明，針對捷運已核定4條路線，總經費約新台幣2285億，除中央負擔1392億，台南市須負擔892億，其中自償性支出將提報公債委員會審議發行永續債券，以雙北及高雄的經驗來看，將有效節省利息支出。

李建賢指出，非自償性支出（包含用地費）約328億為市府真實負擔數額，將以自有財源優先支應，不足處再由舉債挹注，另外，捷運未來收入來源包含票箱收入、土地開發效益、容積增額效益及租稅增額效益，預估淨收入為785億。

他說，有關鐵路方面，規劃分南鐵地下化、永康地下化及新市立體化。其中，南鐵地下化總經費336.708億元，將增設林森站、南台南通勤站；永康地下化總經費357.24億，將增設康橋站；新市站將北移採立體站，總經費142.37億。

李建賢指出，南鐵地下化台南市負擔42.088億元，其中已編列預算29.37億元，尚須負擔12.754億由市府自有財源支應。

他說，永康地下化及新市立體化部分負擔199.46億元，其中自償性工程款57.12億元，將提報公債委員會審議發行永續發展債券，未來透過自償性收入償債；其餘非自償性工程款原則由自有財源支應，如有不足採舉借公共債務，將分年編列預算，並成立軌道建設基金，未來自償性收入將挹注軌道建設基金。

台南 大眾運輸 捷運 軌道建設

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