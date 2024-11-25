北港農民用此秘方種有機花生成本低10倍 減輕常見黑殼病果實飽滿

果莢黑斑病是種植花誼最大致命傷，屢屢減產賣相又差，是農民之痛，農業部台南區農業改良場推出固氮菌農用微生物改良，雲林農民張志郎合作實驗，成果十分驚人，不僅以天然農法大幅減輕果莢黑斑病，種出有機土豆，果實飽滿可口，重點是成本降低達10倍，實為農民一大福音。

有「土壤營養師」美稱的台南農改場斗南分場長黃瑞彰指出，雲林是國內花生主產地占全台8成，最近調查發現不少農田土壤偏鹼性含鈣量高，生育過程因缺乏鎂等微量元素，導致果莢黑斑病頻傳，嚴重影響農民收益。

他說，果莢黑斑病目前尚無推薦用藥，所以與農民合作透過微生物製劑來降低罹病率，首先以硫磺粉和有機質肥調整土壤酸鹼值並提高有機質含量，再施以固氮菌與液化芽孢桿菌B40，經1年試驗，發現落花生產量大幅提高65％，果莢黑斑病發生機率僅有16％。

農改場今天選在花生主產地的北港地區舉辦示範觀摩會，雲林縣副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文、北港鎮農會總幹事林翠香等人與上百位農友聚集觀摩並對透過土壤優化，提高作物抗病力，讓土壤健康與地力恢復，極為重視。

農民張志郎說，近4年來他種有機花生，不但除草困難、病害多且為避免噴藥入侵，築圍籬還引來鄰田抗議，他與農改場合作先改良土質後，引進固氮菌與液化芽孢桿菌B40，成果令他驚奇。

他說，為維持地力，一般慣行農法種花生需採輪作，自從利用微生物製劑，解決連作障礙，他不必輪作一口氣連種4年花生且歷經多次颱風，慣行花生頻頻出現結果率不佳、病蟲害、植株不健康等問題，但他的植株不但健康未造成太大農損。

更令他驚奇的是，黑殼病幾乎消除，產量不亞於慣行，重點是每分地成本不到1000元比慣行農法減少近10倍，質量大幅提升是一大福音。北港農會表示，將進一步與農改場研究後再行推廣。