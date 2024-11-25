立院經委會考察嘉義台鹽綠能案場 漁民批魚電共生讓鳥不語花不香

國民黨立委王育敏及民眾黨立委張啓楷今天邀立法院經濟委員會至嘉義縣進行農經考察，於台鹽綠能案場進行現場會勘。漁民抱怨光電業者設廠後，周邊魚塭環境再也沒有鳥語花香，魚塭被炒作每甲地從4萬元暴漲至40萬元，讓有心漁民養不了魚。經濟部常務次長連錦漳表示，盡快派人了解狀況，若有違規將立即處理。

連錦漳表示，目前中央發展漁電共生原則為「養殖為本，綠電加值」，絕對會以在地漁民的聲音為優先，並協助爭議案場排除障礙以達到漁電共好。

周姓漁民表示，政府大力提倡漁電共生後，光電業者挾資金優勢在嘉義地區大量租地、買地。原先1甲地的租金只要4萬元，現在1甲地光電業者用40萬來租導致地主根本不願意租給養殖漁戶；而自己購買魚塭原本1甲行情約300萬元，現在也被光電業者炒作到1甲地賣1千萬，讓真正的漁民養不了魚，痛批「漁也爛掉，光電也爛掉！」

在布袋養殖鰻魚超過50年的漁民表示，以前養鰻池周邊是鳥語花香，自從光電業者來了之後，魚塭抽排水以光電優先，導致周邊養殖池倒藻，魚死光也沒人負責，如今周邊環境是鳥不語花不香。

連錦漳看過案場後表情凝重，承諾會盡快派人了解狀況，若有違規將立即處理。

王育敏批評現在的光電開發案件中央跟地方政府都未好好把關，說是漁電共生卻完全沒有把漁民權益放在第一優先考慮，導致魚塭價格被炒作、土地破碎、環境破壞等等各種問題，要求農業部應該要與經濟部共同研議真正「以漁優先」的審查機制跟規範，不可本末倒置。