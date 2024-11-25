「台南400」步入尾聲…民眾沒印象、混淆 文化局：修復文資留下歷史

台南400即將邁入尾聲，台南市議會今下午進行「2024台南400期中成果報告暨2025府城建城300規劃報告源」專案報告，許多議員認為，許多民眾對台南400沒有印象，看似對未來更沒有展望，明年又要迎接府城建城300，台南究竟是400還是300，讓民眾相當混淆。

文化局回應，台南400以400年前歷史變化轉捩點，作為回顧過去與展望未來的錨點，同時投入逾5億元對熱蘭遮城、赤嵌樓、原台南公園管理所等國定、市定古蹟和歷史建築，以及大員市鎮考古，進行文資修復工作，期望在400之後為台南留下重要的歷史現場與見證。

市議員穎艾達利指出，台南400整整用了1年的時間，到底僅是把許多活動冠上「台南400」的標題，還是以一整年的時間為量度，在台南的空間上進行的「行動」，若是後者，應該會有一個具體成果，但目前僅有看到個別單一的執行「結果」，似乎看不見台南400的「成果」。

此外，多位議員檢討台南400前後花了逾11億，許多卻是為辦而辦的活動，有的採預約制，報名參加人數少得可憐，有的特展斥資數千萬回顧以往，沒有前瞻性，不少活動更是延續以往被「冠名」，且明年又是府城建城300，時間向度上讓民眾混淆，呼籲市府應要有展望，為台南留下永續價值。

副市長葉澤山回應，台南400除透過各式展與演的文化行動，對外傳達台南文化的多元面貌，同時也修復不少古蹟文資、百年運河河岸整建及光環境等，都是可留給未來的台南。

文化局說明，以舊城區插竹圍城起算，明年是府城建城300年的時刻，將從空間提升、詮釋轉化和參與交流進行規畫，透過市立博物館特展及不同的展覽活動，呈現城內城外的古今互動外，同時也利用更新部分城市識別硬體設施，重新形塑屬於未來的「台南新境」。