快訊

台北101加碼展出！大谷+中華隊紀念球一次看 賈永婕請喝啤酒「限時3天」

赴陸進行換肝手術牟利 名醫曾這麼辯解…彰基醫院回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

「台南400」步入尾聲…民眾沒印象、混淆 文化局：修復文資留下歷史

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南400即將邁入尾聲，但許多民眾對台南400沒有印象，不少議員認為，台南400許多為辦而辦的活動，沒有未來展望，對此，文化局回應，今年對熱蘭遮城、赤嵌樓、原台南公園管理所等國定、市定古蹟和歷史建築，以及大員市鎮考古，進行文資修復工作，為台南留下重要的歷史現場與見證。圖為原台南公園管理所。圖／報系資料照
台南400即將邁入尾聲，但許多民眾對台南400沒有印象，不少議員認為，台南400許多為辦而辦的活動，沒有未來展望，對此，文化局回應，今年對熱蘭遮城、赤嵌樓、原台南公園管理所等國定、市定古蹟和歷史建築，以及大員市鎮考古，進行文資修復工作，為台南留下重要的歷史現場與見證。圖為原台南公園管理所。圖／報系資料照

台南400即將邁入尾聲，台南市議會今下午進行「2024台南400期中成果報告暨2025府城建城300規劃報告源」專案報告，許多議員認為，許多民眾對台南400沒有印象，看似對未來更沒有展望，明年又要迎接府城建城300，台南究竟是400還是300，讓民眾相當混淆。

文化局回應，台南400以400年前歷史變化轉捩點，作為回顧過去與展望未來的錨點，同時投入逾5億元對熱蘭遮城、赤嵌樓、原台南公園管理所等國定、市定古蹟歷史建築，以及大員市鎮考古，進行文資修復工作，期望在400之後為台南留下重要的歷史現場與見證。

市議員穎艾達利指出，台南400整整用了1年的時間，到底僅是把許多活動冠上「台南400」的標題，還是以一整年的時間為量度，在台南的空間上進行的「行動」，若是後者，應該會有一個具體成果，但目前僅有看到個別單一的執行「結果」，似乎看不見台南400的「成果」。

此外，多位議員檢討台南400前後花了逾11億，許多卻是為辦而辦的活動，有的採預約制，報名參加人數少得可憐，有的特展斥資數千萬回顧以往，沒有前瞻性，不少活動更是延續以往被「冠名」，且明年又是府城建城300，時間向度上讓民眾混淆，呼籲市府應要有展望，為台南留下永續價值。

副市長葉澤山回應，台南400除透過各式展與演的文化行動，對外傳達台南文化的多元面貌，同時也修復不少古蹟文資、百年運河河岸整建及光環境等，都是可留給未來的台南。

文化局說明，以舊城區插竹圍城起算，明年是府城建城300年的時刻，將從空間提升、詮釋轉化和參與交流進行規畫，透過市立博物館特展及不同的展覽活動，呈現城內城外的古今互動外，同時也利用更新部分城市識別硬體設施，重新形塑屬於未來的「台南新境」。

古蹟 台南 文化局 歷史建築 考古 議員

延伸閱讀

胡適紀念館列紀念建築 北市文資會議投票通過

歷史建築「北市一號糧倉」 老房子耗資3900萬整修全新回歸

竹商7棟日式建築擬列文資 校方盼釋放空間建教學樓

南鐵地下化文資遺構已完成移置 鐵道局：2026年可通車

相關新聞

傳失聯多日？嘉市里長退租辦公處、早餐店歇業 區公所：不影響公務運作

嘉義市東區文雅里張姓里長傳失聯多日，里民發現里辦公處退租，打手機轉語音信箱；嘉義市政府東區公所區長孫世福表示，嘗試與張姓...

嘉縣中崙溫泉經營困難解約 規畫森林療癒池打造台3線新景點

立法院交通委員會考察嘉義地區交通建設，西拉雅國家風景區管理處提及位於台３線嘉義縣中埔鄉中崙澐水溪溫泉因水量不足，業者經營...

2024年年底耶誕、跨年系列活動 台南邀啦啦隊女神籃籃應援宣布

2024年即將邁入尾聲，每年年底民眾最期待的就是耶誕跨年系列活動，台南市長黃偉哲今攜手剛從日本挺中華隊回來的啦啦隊女神籃...

易導致臨近區域淹水…嘉義縣永欽二號橋規劃改建 滿足河川治理需求

嘉義縣永欽二號橋橋梁底出水高不足，易導致臨近區域淹水，無法滿足河川治理需求，經濟部水利署近期同意補助改建拓寬，降低水患，...

台南市議會國民黨團書記長改選 4屆議員林燕祝接任

台南市議會國民黨黨團今舉辦書記長選舉，共4位市議員登記參選，最後由擁有4屆市議員資歷的林燕祝接下書記長一職，交接典禮預計...

北港農民用此秘方種有機花生成本低10倍 減輕常見黑殼病果實飽滿

果莢黑斑病是種植花誼最大致命傷，屢屢減產賣相又差，是農民之痛，農業部台南區農業改良場推出固氮菌農用微生物改良，雲林農民張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。