易導致臨近區域淹水…嘉義縣永欽二號橋規劃改建 滿足河川治理需求

嘉義縣永欽二號橋橋梁底出水高不足，易導致臨近區域淹水，無法滿足河川治理需求，經濟部水利署近期同意補助改建拓寬，降低水患，並疏解當地交通壅塞情況，增加行車安全。

永欽二號橋位於八掌溪與赤蘭溪交會處，近年每逢強降雨這一帶就會發生水災，還曾淹死人，為此當地民眾希望能改建橋梁、架高嘉175線路面，增加治水設施。

民進黨籍立委蔡易餘今天邀集公路局、水利署、嘉義縣府建設處、水上鄉公所等單位代表，到連接嘉義縣、市的永欽二號橋會勘。

嘉義縣府建設處長郭良江簡報指出，依據經濟部水利署民國112年11月「八掌溪支流赤蘭溪治理規劃檢討」，永欽二號橋梁底出水高不足，無法完全滿足河川治理需求。且因應中埔公館產業園區開發及嘉義市湖子內重劃區開闢等發展，此路段交通量將急遽上升，永欽二號橋亟需改建。

郭良江說，目前規劃將永欽二號橋從14公尺拓寬至21公尺，車道布設分別為4線汽車道、2線機車道、兩側路肩及護欄。經濟部水利署11月14日原則同意補助改建，並請縣府先行自籌辦理規劃設計及相關作業。工程總經費約新台幣7億2500萬元。

另外，嘉175線（中義路）也會增高約2.4公尺，因嘉175線穿過台82線下方，台82線也要跟著抬高，預計經費總計約7億3000萬元，

水利署表示，將在永欽二號橋下方增設滯洪池與抽水站，並於下游八掌溪淤積河段積極清淤、增加流水斷面，多管齊下解決此處水患。

蔡易餘則建議，中埔公館產業園區則需要新建一條道路連接嘉175線，請相關單位在改善嘉175線時一併做考量。