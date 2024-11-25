快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

聽新聞
0:00 / 0:00

實地感受狹小嘉義縣道 交通部長陳世凱允諾拓寬改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委蔡易餘（左）向交通部長陳世凱（右）說明嘉170縣道現況路寬只有5米，無法做雙向車輛分流，夜間會車時更是險象環生，且穿越很多村庄聚落增加行車危險性。記者李宗祐／攝影
立委蔡易餘（左）向交通部長陳世凱（右）說明嘉170縣道現況路寬只有5米，無法做雙向車輛分流，夜間會車時更是險象環生，且穿越很多村庄聚落增加行車危險性。記者李宗祐／攝影

立委蔡易餘今天上午邀集交通委員會下鄉實地考察嘉義縣166、170縣道，有意讓交通部長陳世凱體驗縣道狹小現況，陳世凱允諾協助拓寬改善。

蔡易餘表示，嘉166、170是嘉縣重要縣道，目前都只有5米寬，無法做雙向車輛分流，夜間會車時更是險象環生，嘉170線又是魚電共生先行區，且穿越很多村庄聚落增加行車危險性，很多工程在附近施作大車經常出入，部長陳世凱實地勘看過程中也遇到很多大型車輛出入狀況，實際體會地方迫切需求。

陳世凱表示，因地方工商業發展，大車於縣道出入頻繁，原本5米寬道路狹窄，立委蔡易餘希望交通部未來能支持拓寬，勘察現場確實有拓寬需要，交通部會全力支持，希望縣府設計進度加快，交通部一定全力支持並給予經費上的補助，承諾一定幫忙。

蔡易餘說，部長陳世凱已責成縣府盡速完成設計規畫，允諾後續工程會全力支持；這2條嘉縣主要的橫向縣道拓寬可望順利完成。

嘉170線是網寮村民對外交通主要出入口，村民表示，網寮村還有座漁港，全台少有漁港出入道路如此狹小，村民不願做次等國民，一直要求拓寬，不少官員都說會改善，期間經歷過幾次重大車禍，但經過30年，仍沒有改善，希望這次能夠實現承諾。

交通部長陳世凱（左）在立委蔡易餘（右二）邀請下鄉考察嘉166線現況。記者李宗祐／攝影
交通部長陳世凱（左）在立委蔡易餘（右二）邀請下鄉考察嘉166線現況。記者李宗祐／攝影
嘉170縣道布袋鎮樹林里段，地方希望拓寬時能兼顧長輩用路安全。記者李宗祐／攝影
嘉170縣道布袋鎮樹林里段，地方希望拓寬時能兼顧長輩用路安全。記者李宗祐／攝影
嘉170縣道東石鄉網寮村出入段，村民希望早日實現拓寬承諾。記。記者李宗祐／攝影
嘉170縣道東石鄉網寮村出入段，村民希望早日實現拓寬承諾。記。記者李宗祐／攝影
嘉170縣道東石鄉網寮村出入段，道路寬僅5米，會車環象環生，村民盼望拓寬改善。記者李宗祐／攝影
嘉170縣道東石鄉網寮村出入段，道路寬僅5米，會車環象環生，村民盼望拓寬改善。記者李宗祐／攝影
嘉170縣道東石鄉網寮村出入段（地圖紅線路段）全長1790公尺獲部長陳世凱承諾拓寬有望。記者李宗祐／攝影
嘉170縣道東石鄉網寮村出入段（地圖紅線路段）全長1790公尺獲部長陳世凱承諾拓寬有望。記者李宗祐／攝影
嘉義縣建設處長郭良江（左）簡報說明嘉170縣道樹林里段，地方希望拓寬改善。記者李宗祐／攝影
嘉義縣建設處長郭良江（左）簡報說明嘉170縣道樹林里段，地方希望拓寬改善。記者李宗祐／攝影

交通部長 嘉義 考察 蔡易餘 陳世凱

延伸閱讀

繼陳世凱後洪申翰再搭「信賴」順風車 民進黨內爆焦慮

【即時短評】夠信賴有官當 洪申翰任勞長給綠營的啟示

赴日本加油機票難求 陳世凱：盡力協調放大機型

華航褲裝遭嫌醜 交通部長陳世凱：未來請專業設計師設計

相關新聞

銜接南科深綠線 台南捷運綠線可望東延永康大灣

台南捷運綠線可行性評估即將出爐、黃線規畫則獲得補助，可望連接南科和台南副都心，備受市民期待，南市議會今進行「南市大眾運輸...

實地感受狹小嘉義縣道 交通部長陳世凱允諾拓寬改善

立委蔡易餘今天上午邀集交通委員會下鄉實地考察嘉義縣166、170縣道，有意讓交通部長陳世凱體驗縣道狹小現況，陳世凱允諾協...

盼孩子走到戶外…嘉義市公園遮蔭不足 市議員要求市府全面檢討

嘉義市是全台公園密度最高城市，但有議員指出，公園少有遮蔭設施，面對極端氣候，戶外經常是炎夏，希望孩子多走出戶外少碰3C，...

環境部調降空汙標準 南市推「亮麗晴空3.0」計畫提升空品

環境部已調降各項空氣汙染物門檻數值，成為全亞洲最嚴格的標準，南市環保局將提前預警空品不良並啟動應變機制，針對不同族群提出...

台南30年下營農會診所今喬遷 將增設復健科

台南下營農會附設診所經營30年，今天喬遷至農會展售館，更投入200多萬打造新穎且舒適診間，提供更優質醫療服務。

帶動產業升級 台南推地方產業創新研發創2.7億產值

台南市推動地方產業創新研發，今年創造2.7億元產值，有10家廠商榮獲優良廠商殊榮，今由市長黃偉哲頒獎表揚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。