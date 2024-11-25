實地感受狹小嘉義縣道 交通部長陳世凱允諾拓寬改善

立委蔡易餘今天上午邀集交通委員會下鄉實地考察嘉義縣166、170縣道，有意讓交通部長陳世凱體驗縣道狹小現況，陳世凱允諾協助拓寬改善。

蔡易餘表示，嘉166、170是嘉縣重要縣道，目前都只有5米寬，無法做雙向車輛分流，夜間會車時更是險象環生，嘉170線又是魚電共生先行區，且穿越很多村庄聚落增加行車危險性，很多工程在附近施作大車經常出入，部長陳世凱實地勘看過程中也遇到很多大型車輛出入狀況，實際體會地方迫切需求。

陳世凱表示，因地方工商業發展，大車於縣道出入頻繁，原本5米寬道路狹窄，立委蔡易餘希望交通部未來能支持拓寬，勘察現場確實有拓寬需要，交通部會全力支持，希望縣府設計進度加快，交通部一定全力支持並給予經費上的補助，承諾一定幫忙。

蔡易餘說，部長陳世凱已責成縣府盡速完成設計規畫，允諾後續工程會全力支持；這2條嘉縣主要的橫向縣道拓寬可望順利完成。

嘉170線是網寮村民對外交通主要出入口，村民表示，網寮村還有座漁港，全台少有漁港出入道路如此狹小，村民不願做次等國民，一直要求拓寬，不少官員都說會改善，期間經歷過幾次重大車禍，但經過30年，仍沒有改善，希望這次能夠實現承諾。