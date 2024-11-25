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百年祭祖文化「大社荖葉宅公愿祭典」迎文資授證

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

「大社荖葉宅公愿祭典」為新市區鄭氏族親10年一次的大型祭祖盛事，103年提報申請登錄為文化資產後，經文資處訪查，於104年12月獲文資審議通過，105年2月份正式登錄公告為本市民俗類無形文化資產，為新市區首例！荖葉宅鄭姓雖非大聚落，但謝公愿期間，家家戶戶擺香案迎祖，保存敬天法地儀式，外地宗親亦在該期間回鄉參與，傳承用心，值得肯定及保存。今年時逢該祭典10年一次之盛會，副市長葉澤山特代表黃偉哲市長，於24日公愿祭祖現場，頒發文化資產登錄證書，肯定族親們對該項民俗傳承保存之貢獻！

「大社荖葉宅公愿祭典」民俗起源與鄭氏先祖抗日有關，日治初期各地抗日不斷，傳說荖葉宅一地鄭氏先祖鄭清、鄭昭英夫婦武藝高強、仗義勇為，尤其鄭昭英尤為著名，被稱為「鳳陽婆」， 鳳陽婆夫婦因反抗日警統治遭通緝，鄭氏宗親因掩護其躲藏逃亡，險遭日警滅族，後以吃飯用的飯碗跋桮，祈天求神而保平安，故宗親約定年年謝公愿，「刣豬屠羊」以謝神恩，後人不敢遺忘先祖遺訓，雖因時代變遷改為3年一祭，乃至今日的10年一祭，但內涵精神不變。

民俗保存多項特色，包含傳統「敬天法地」儀式，敬上蒼（玉皇上帝、南北斗神君）、祭地神（地藏王菩薩），皆依循傳統禮數，全程由道士主持，讀疏、祭天地。另亦保有完整之迎祖、祭祖及送祖儀式，以及與民俗起源有關、深具在地特色的「跋飯碗」之俗。

文資處表示，荖葉宅之戶數雖不多，然而祭典期間家家戶戶擺設香案祭祖，外地鄭氏族親亦扶老攜幼回鄉，期間全庄吃素，更保留完整丁錢與添油香制度，顯見庄民自主自發參與民俗之虔誠與宗族間之凝聚力，在現今的工商社會中實屬不易，獲登錄為本市無形文化資產，可謂實至名歸，期許荖葉宅鄭氏族親持續保持強大凝聚力，讓此一具在地特色與豐富內涵的祭典文化代代相傳。

聚傳媒

文化資產 黃偉哲

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