盼孩子走到戶外…嘉義市公園遮蔭不足 市議員要求市府全面檢討

嘉義市是全台公園密度最高城市，但有議員指出，公園少有遮蔭設施，面對極端氣候，戶外經常是炎夏，希望孩子多走出戶外少碰3C，市府應全面檢討公園遮蔭。市府建設處表示，將依每個公園狀況適度進行設置調整。

市議員黃思婷今天質詢市府建設處長田長沛，嘉義市是全台公園密度最高的城市，但是公園卻少有遮蔭設施，受極端氣候影響，台灣氣候成了炎夏及少數約3個月冬天，遮蔭需求非常需要，一直希望孩子多走出戶外少接觸3C，但是公園氣候炎熱要讓孩子如何去戶外公園？

黃思婷說，市府提明年度公園改善計畫中只有北香湖公園770萬元有預計做遮蔭設施，其他嘉義公園及都會森林公園步道優化300萬元、文化公園智慧廁所150萬元、番子溝公園景觀改善388萬元等計畫中都沒有遮蔭改善。

她說，走訪嘉義、中央、宣信、崇文、樹蛙、中正、番仔溝、劉厝2號等公園遊樂設施都沒有遮蔭，甚至有些設施像樹蛙公園溜滑梯還是鐵製，可想而知夏天曝曬下溫度會有多高，小朋友屁股絕對會很燙。她要求建設處要對全市公園做通盤檢討，該有遮蔭就要加裝，讓小孩可以更愛到戶外公園遊玩。她也認為加裝遮蔭設施並沒有那麼困難，可以參考他縣市設施作為借鏡。

市議員王浩也附和表示，除了原有公園要加設遮蔭外，未來新設公園也要將遮蔭納入標準設計當中。

田長沛表示，每個公園的狀況不一，會適度進行設置調整。

建設處表示，今年編列700萬元辦理中正、二二八國家紀念公園遮蔭新設工程。本工程規劃設計案已於5月21日決標，8月23日核定基本設計，目前廠商提送細部設計中。明年擬編列770萬元設置北香湖公園極限運動場遮蔭設施及觀眾台新設工程，增加公園設施遮蔽空間。

另未來規畫遊戲場及公園時也評估考量遮蔭設置，及評估公園兒童遊戲場適合採用方式，也可由具有屋頂或遮蔽物方式、植栽喬木自然遮蔭或遮陽網等方式，來達到遮蔭營造舒適的遊憩環境。