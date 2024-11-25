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改善土壤地力 落花生更健康產量提升

中央社／ 雲林縣25日電

台南區農業改良場與北港鎮農民張志郎合作，透過土壤管理提升作物健康，不僅讓落花生產量增加、果莢黑斑病發生率降低，許多農民今天參與示範觀摩會。

台南區農業改良場今天辦理示範觀摩會，台南區農業改良場斗南分場長黃瑞彰、雲林縣副議長蔡咏鍀等人盼廣泛推廣，藉由適當的土壤管理與微生物技術，改善根圈微生物環境，提升作物抗病能力。

黃瑞彰指出，雲林縣為落花生種植面積最廣的縣市，占全台栽培面積近80%，農業改良場發現雲林地區土壤普遍含鈣量高，落花生生育過程容易缺乏微量元素與鎂，間接導致土傳性病害，像是果莢黑斑病等問題，影響作物生長與產量。

台南區農業改良場與北港鎮農民張志郎合作，先利用硫磺粉和有機質肥料進行改良，調整土壤酸鹼值並提高有機質含量，去年試驗結果顯示，接種固氮菌與液化芽孢桿菌B40處理的產量，比僅接種固氮菌的區域提升，且果莢黑斑病發生率明顯降低。

張志郎說，因為地力問題，每年種植落花生需要輪作，在農改場輔導之下，利用微生物製劑解決連作障礙，提升土壤健康，而且此次落花生生長期遇到3個颱風，慣性施肥的落花生出現結果率不佳、病蟲害多、植株不健康等問題，但他所種植的落花生植株健康、災損較小。

台南 農民 雲林

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