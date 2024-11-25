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環境部調降空汙標準 南市推「亮麗晴空3.0」計畫提升空品

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
環境部已調降各項空氣汙染物門檻數值，南市環保局將提前預警空品不良並啟動應變機制，針對不同族群提出自我防護建議。記者鄭惠仁／翻攝
環境部已調降各項空氣汙染物門檻數值，南市環保局將提前預警空品不良並啟動應變機制，針對不同族群提出自我防護建議。記者鄭惠仁／翻攝

環境部已調降各項空氣汙染物門檻數值，成為全亞洲最嚴格的標準，南市環保局將提前預警空品不良並啟動應變機制，針對不同族群提出自我防護建議；另將推出「亮麗晴空3.0」計畫，強化跨部門合作，深化減量成效，提升空氣品質，有效保護市民健康。

環保局表示，新標準明年起實施，此次調整不僅強化了空品標準，還啟動了「即時預警機制」。當汙染物即時小時濃度達到一定數值時，會跨局處通知所轄單位，並在環保局臉書發出預警與自我防護建議，如PM2.5細懸浮微粒濃度達到30.5 µg/m³（微克/立方米）、PM10達到76 µg/m³或臭氧濃度達到0.071 ppm時，建議敏感族群加強防護。

當PM2.5濃度達到50.5 µg/m³、PM10達到191 µg/m³或臭氧濃度達到0.086 ppm時，提醒所有族群都應加強防護。民眾也可以透過南市環保局的「空氣品質監測網」即時查詢空氣品質狀況。

此次空氣品質標準的修訂是依照WHO的最新指引，特別加嚴了民眾關注的細懸浮微粒標準，PM2.5的年平均值由15 µg/m³降至12 µg/m³，日平均值也從35 µg/m³降至30 µg/m³，為亞洲最嚴。

市長黃偉哲表示，因應新空氣品質指標調整，南市將加強空氣污染防治措施，針對細懸浮微粒（PM2.5）、臭氧（O₃）前驅物等主要汙染源，實施精準減量計劃。針對氮氧化物（NOx）、揮發性有機物（VOCs）等，也將推動更有效的減排措施，努力改善空氣質量。

環保局長許仁澤說，市府整合21個局處資源，全面推出八大面向及45項策略，實現對空氣汙染的全面管控，成效顯著，接續推3.0計畫，讓汙染管制更有利，創造更潔淨的藍天。

PM2.5 環保局長 空氣品質

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