快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

台南30年下營農會診所今喬遷 將增設復健科

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南下營農會附設診所經營30年，今天喬遷至農會展售館，並投入200多萬打造新穎且舒適診間。圖／下營農會提供
台南下營農會附設診所經營30年，今天喬遷至農會展售館，並投入200多萬打造新穎且舒適診間。圖／下營農會提供

台南下營農會附設診所經營30年，今天喬遷至農會展售館，更投入200多萬打造新穎且舒適診間，提供更優質醫療服務。

下營農會附設診所也是南市各農會唯一設有診所者，農會總幹事陳乃源說，診所原本在中興分部1樓診療空間因過於狹小，遷至原展售館空間，斥資200多萬打造，結合農會超市、社區小鋪、綠色照顧站和資材中心，打造全新農業服務聚落。除內科、眼科，未來將增加復健科。

陳乃源並打趣說，診不是以營利為目的，希望鄉親們都健健康康平平安安，「最好不要來」，就算診所生意差，也無所謂。

今喬遷開幕，包括下營農會理事長曾丁祥、台南市農會總幹事吳嘉仁、下營區長李宗翰、農業局農會輔導科長王仁志、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人都出席，農會超市並舉辦市集活動慶祝，推出蠶絲被、黒豆蔭油等A贏農產品一日快閃優惠活動。

台南下營農會附設診所經營30年，今天喬遷至農會展售館，並投入200多萬打造新穎且舒適診間。圖／下營農會提供
台南下營農會附設診所經營30年，今天喬遷至農會展售館，並投入200多萬打造新穎且舒適診間。圖／下營農會提供

台南 超市 農會

延伸閱讀

2026縣長前哨戰 基層農會選舉開跑雲林未見綠營介入竟是這理由

彰化縣各農會改選總幹事候聘登記 縣農會由呂佩臻角逐

台中各農會總幹事候聘人今下午截止登記 目前剩一農會未登記

竹市農會選戰開打！2人角逐總幹事 為「亂花錢」隔空交火

相關新聞

銜接南科深綠線 台南捷運綠線可望東延永康大灣

台南捷運綠線可行性評估即將出爐、黃線規畫則獲得補助，可望連接南科和台南副都心，備受市民期待，南市議會今進行「南市大眾運輸...

環境部調降空汙標準 南市推「亮麗晴空3.0」計畫提升空品

環境部已調降各項空氣汙染物門檻數值，成為全亞洲最嚴格的標準，南市環保局將提前預警空品不良並啟動應變機制，針對不同族群提出...

台南30年下營農會診所今喬遷 將增設復健科

台南下營農會附設診所經營30年，今天喬遷至農會展售館，更投入200多萬打造新穎且舒適診間，提供更優質醫療服務。

帶動產業升級 台南推地方產業創新研發創2.7億產值

台南市推動地方產業創新研發，今年創造2.7億元產值，有10家廠商榮獲優良廠商殊榮，今由市長黃偉哲頒獎表揚。

同慶中華隊奪冠 雲林斗六業者明招待百條香腸

中華隊抗日成功，在2024世界棒球12強賽中擊敗日本奪冠，許多店家都與中華隊同慶，祭出優惠活動，雲林縣斗六莊記烤玉米將於...

資訊素養創意教案甄選南市奪2件特優與最多獲獎縣市 駕馭AI這麼做

台南市教育局推動教師數位增能研習扎根有成，老師運用多元且靈活的方式詮釋資訊素養與倫理意涵，參加教育部「資訊素養與倫理」創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。