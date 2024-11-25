台南30年下營農會診所今喬遷 將增設復健科
台南下營農會附設診所經營30年，今天喬遷至農會展售館，更投入200多萬打造新穎且舒適診間，提供更優質醫療服務。
下營農會附設診所也是南市各農會唯一設有診所者，農會總幹事陳乃源說，診所原本在中興分部1樓診療空間因過於狹小，遷至原展售館空間，斥資200多萬打造，結合農會超市、社區小鋪、綠色照顧站和資材中心，打造全新農業服務聚落。除內科、眼科，未來將增加復健科。
陳乃源並打趣說，診不是以營利為目的，希望鄉親們都健健康康平平安安，「最好不要來」，就算診所生意差，也無所謂。
今喬遷開幕，包括下營農會理事長曾丁祥、台南市農會總幹事吳嘉仁、下營區長李宗翰、農業局農會輔導科長王仁志、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人都出席，農會超市並舉辦市集活動慶祝，推出蠶絲被、黒豆蔭油等A贏農產品一日快閃優惠活動。
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