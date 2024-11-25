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帶動產業升級 台南推地方產業創新研發創2.7億產值
台南市推動地方產業創新研發，今年創造2.7億元產值，有10家廠商榮獲優良廠商殊榮，今由市長黃偉哲頒獎表揚。
本次榮獲優良10家廠商為：如保興業、雍御企業、第一企業社、倍速運動、佳大建材、新器象、訊聯生物科技、古福、乖獸廚房、杰利安科技。
市府經發局今早在新營贏地創新育成基地展示成果，並接受黃偉哲頒獎表揚。10家廠商研發計畫獲選「年度績優廠商」殊榮，成果橫跨再生醫學新浪潮、樂齡及腎友友善食品、多元應用車載系統、綠色暖風機、真空負壓罐、減碳救星廢油循環槽、醫療與健身服務管理系統、環保綠色建材等。
黃偉哲參觀每個成果展覽攤位，亦聽取業者解說本次研發成果及衍生效。
黃偉哲說，今年度市府結合中央投入超過4500萬元資金，挹注共55案計畫業者獲補助，內容涵蓋：智慧綠能、金屬機械、資訊服務、民生化工、生技食品與創新設計領域，創造2.7億元產值，增加69個就業機會，感謝業者對創新研發投入，與政府共同努力，帶動地方產業升級轉型。
經發局表示，台南市SBIR自100年起至今已補助930案，總投入逾7億3千萬元補助經費，共創造逾106億元產值，增加逾3千7百個就業機會。
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