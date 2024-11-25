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同慶中華隊奪冠 雲林斗六業者明招待百條香腸

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中華隊抗日成功，在2024世界棒球12強賽中擊敗日本奪冠，許多店家都與中華隊同慶，祭出優惠活動，雲林縣斗六莊記烤玉米將於明天下午2時免費招待民眾100支香腸，與民眾分享台灣奪冠喜悅。圖／翻攝自臉書
中華隊抗日成功，在2024世界棒球12強賽中擊敗日本奪冠，許多店家都與中華隊同慶，祭出優惠活動，雲林縣斗六莊記烤玉米將於明天下午2時免費招待民眾100支香腸，與民眾分享台灣奪冠喜悅。圖／翻攝自臉書

中華隊抗日成功，在2024世界棒球12強賽中擊敗日本奪冠，許多店家都與中華隊同慶，祭出優惠活動，雲林縣斗六莊記烤玉米將於明天下午2時免費招待民眾100支香腸，與民眾分享台灣奪冠喜悅。

莊記烤玉米負責人表示，昨晚與全台民眾一起見證中華隊在東京巨蛋打敗日本隊，為台灣拿下首座棒球國際賽事冠軍獎盃，這是一場感動人心的比賽，她從昨晚到現在心情都還很亢奮，「獨樂樂不如眾樂樂」，決定今天認真備料，明天推出免費招待活動。

負責人表示，為慶祝中華隊奪得歷史性的世界冠軍金牌，明天下午2時起免費提供100支香腸，用美食傳遞對中華隊的驕傲與感動，數量有限，每人限領一組，發完為止，歡迎大家一起共度榮耀時刻。

中華隊抗日成功，在2024世界棒球12強賽中擊敗日本奪冠，許多店家都與中華隊同慶，祭出優惠活動，雲林縣斗六莊記烤玉米將於明天下午2時免費招待民眾100支香腸，與民眾分享台灣奪冠喜悅。圖／翻攝自臉書
中華隊抗日成功，在2024世界棒球12強賽中擊敗日本奪冠，許多店家都與中華隊同慶，祭出優惠活動，雲林縣斗六莊記烤玉米將於明天下午2時免費招待民眾100支香腸，與民眾分享台灣奪冠喜悅。圖／翻攝自臉書

成功 日本 香腸

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