同慶中華隊奪冠 雲林斗六業者明招待百條香腸

中華隊抗日成功，在2024世界棒球12強賽中擊敗日本奪冠，許多店家都與中華隊同慶，祭出優惠活動，雲林縣斗六莊記烤玉米將於明天下午2時免費招待民眾100支香腸，與民眾分享台灣奪冠喜悅。

莊記烤玉米負責人表示，昨晚與全台民眾一起見證中華隊在東京巨蛋打敗日本隊，為台灣拿下首座棒球國際賽事冠軍獎盃，這是一場感動人心的比賽，她從昨晚到現在心情都還很亢奮，「獨樂樂不如眾樂樂」，決定今天認真備料，明天推出免費招待活動。