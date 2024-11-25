銜接南科深綠線 台南捷運綠線可望東延永康大灣

台南捷運綠線可行性評估即將出爐、黃線規畫則獲得補助，可望連接南科和台南副都心，備受市民期待，南市議會今進行「南市大眾運輸系統含台鐵及捷運系統高架、地下化財務規劃及經費來源」專案報告，其中，交通局指出，捷運綠線可望跨國道高速公路東延永康大灣，再與深綠線銜接，目前正進行可行性研究報告路線修正方案。

市議員朱正軒說，捷運綠線是台南相當重要的路線，路網建構刻不容緩，綠線要東延到永康大灣，需跨越高速公路，倘若工程上可以克服，相信對地方來說會是好事，尤其，大灣又是人口稠密區，但提醒市府一定要做好整體財務評估，才能促進台南整體開發及帶動城市發展。

交通局長王銘德說明，為配合新的深綠線規畫，把路網全部連結起來，目前正進行捷運綠線東延與深綠線銜接的可行性研究評估，除原先高架路線方案外，研議採潛盾工法地下化及往東延伸路線修正，預計今年底可完成可行性研究報告路線修正方案。

王銘德提到，捷運跨越高速公路，以工程面來說並非難事，跨越高鐵才是困難的工程，不過，綠線要銜接深綠線，只需東延跨越國道往永康大灣行走，會借鏡日本經驗，透過大眾運輸把城市外擴，不僅平抑蛋黃區房價，同時透過車站開發讓城市更好。