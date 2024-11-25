資訊素養創意教案甄選南市奪2件特優與最多獲獎縣市 駕馭AI這麼做

台南市教育局推動教師數位增能研習扎根有成，老師運用多元且靈活的方式詮釋資訊素養與倫理意涵，參加教育部「資訊素養與倫理」創意教案徵選，奪下2件特優與全國最多獲獎縣市，顯示教師已能將資訊素養的知識轉化為切合學生需求的教學設計，展現創意與實力。

中山國中老師史恩瑜、六甲國中老師顏新梅以「闖蕩天羅地『網』─網路交友安全議題」獲特優，以影片自我學習網路交友的潛在風險，藉由小組討論增強思辨與應對能力，最後透過角色扮演，體會並反思網路交友的真實情境，深化網路安全原則的掌握及意識。

崇學國小團隊以教案「擁有『識』網膜，踏上探尋真相的旅程」榮獲特優，課程設計透過假訊息影片、5W思考法和查核工具引導學生客觀分析訊息來源，並辨識訊息真偽；同時結合生成式AI的應用與風險教育，培養學生辨識AI訊息的真偽並進行跨平台驗證，提升學生的AI素養和媒體識讀力。

日新國小老師李國生設計「小心數位足跡留痕難抹去」，透過真實案例讓學生學習數位足跡對個人生活的影響，貼近數位足跡課程的現實感。學生在自我檢測與分組討論裡，反思自身的網路行為，促進批判性的思維，而在實作個人隱私防護盾的活動中，學生設計如何有效遏止個人隱私被盜用及減少數位足跡，有效增強自我保護的意識。

數位學習推動辦公室主任高誌健指出，自教育部「推動中小學數位學習精進方案」推行以來，數位素養的提升已成為教師專業發展的重要目標，南市積極辦理許多教師數位增能相關研習，在強化教師的資訊素養能力，幫助教師有效地運用各種數位工具，設計出記錄學習歷程與互動性的數位教學課程，並在教學中融入正確的數位價值觀，營造符合數位時代的學習環境。

市長黃偉哲表示，數位素養已成現代社會中不可或缺的基本能力，除了要教學生如何使用及善用數位工具，更要學會如何辨識、評估與負責任地運用各種資訊，擁有批判性的思考能力。

教育局長鄭新輝說，教師數位教學增能研習包含3門基礎課程，分別為A1、A2數位學習工作坊及A3數位素養增能研習，像是如何正確使用數位科技與具備當代數位公民涵養，另運用數位工具搜集、評估及應用資訊，塑造數位時代公民應有的數位責任感。