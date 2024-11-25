雕刻大師張敬創建雲林首座藝術館 分享一生珍貴絕版作品

雲林縣雕刻大師張敬是國內知名藝術家，享有「北朱銘、南張敬」美譽，他不僅達到個人超凡的藝術成就，對於故鄉雲林的藝術發展更是貢獻良多，他在古坑鄉華山打造雲林首座私人美術館，展出成名作品，十分難得，預定明年3月下對外開放。

88歲的張敬從小就具雕塑藝術天份，為生活開設眼鏡行擔任專業配鏡師，直到50歲才投入自己喜愛的雕刻創作，師承楊英風，作品以大自然景觀為主，山水風景在他刀下氣勢磅礡獨具風格，展現他特有的雕工藝術，榮獲海內外無數獎項，作品更躍登國際藝術殿堂，享有「北朱銘、南張敬」美稱。

張敬年事高已封刀，但諸多珍貴作品收藏陳封倉庫，他一直期待能公開展示，與更多人分享，在其子女與幾位收藏家好友協助下著手籌畫建館，這座占地約500坪，位在古坑華山往桂林路口附近的坪「張敬藝術館」終能完工，本月23日開幕，雲林縣長張麗善及眾多藝文界人士到場祝賀；國父紀念館長王蘭山也出席與大家分享張敬的作品欣賞。

張敬女兒張屏指出，從找地、設計到完工約4年，斥資數千萬元，館內除有自己典藏作品，有的還向收藏家買回，創建藝術館一直是父親的夢想，感謝大家協助讓父親得以圓夢。

館內所展示都是張敬的絕版作品，呈現大師40年來不同時期的創作風格，尤其鎮館之寶「神遊黃山」展現大刀闊斧詮釋大山大石，在壯闊中以細緻刀法呈現出人、樹與山林的關係，此外太魯閣系列作品，在其刀下左右交錯斧劈鑿痕，呈現無限深遠的大自然意象，刻畫出大師刀工的深透和細膩，令人嘆為觀止。

夢想成真的張敬開心地說，10歲讀古坑國小首次跨齡代表學校參加美術比賽得獎，開啟了他對藝術的夢想，對古坑有特殊情感，期待透過藝術館的設立，讓自己一生的創作與大家分享，潛移默化將藝術以不一樣方式呈現出來。