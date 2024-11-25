颱風多、雨多...南部空品不良日少 今天午後要變壞了

每年9月起是空品不良季，但因今年涼得慢，加上颱風多、雨多，使得南部多數日子的空氣品質都維持在良好或普通等級，橙色提醒燈號少，學校也輕鬆多。不過，環境部預報午後中南部空品會變差，南市環保局提醒有過敏體質民眾出門要戴口罩；明後兩天東北季風增強，空品會轉好。

往年每到11月，南部空品常會呈現橙色警示燈號，對敏感族群不健康，不過，11月都快過完了，這個月多數日子的空品都為良好或普通，也是空品不錯的1個月，若持續下去，台南許多學校都陸續在辦校慶運動會活動，也鬆了一口氣，學生可盡情在操場參加運動會或園遊會。

南市環保局表示，由氣溫來看，今年涼得慢，加上颱風多、雨多，連帶使得空氣品質較好，一般而言，秋冬季節受東北季風影響，南部地區易堆積汙染物，若混合塵低，空氣品質就會受影響，近期因混合塵高，擴散較好，空品自然較好。不過，環境部已預告，因22、23日東北季風把汙染物往下帶，24日轉東風，擴散會較不好，易累積汙染物，今天午後空品會較不好，會轉橙色燈號。

儘管如此，目前台南空氣品質仍維持普通等級，不過，橙色燈號空品對敏感族群不健康，民眾外出要留意空品資訊，若空品不佳，須戴口罩。