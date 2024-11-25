快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

12強金牌中華隊到手 台南一早發放「金牌雞排」搶手

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，眾人開心難掩興奮之情。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，眾人開心難掩興奮之情。記者謝進盛／攝影

世界12強棒球賽中華隊昨晚奪下金牌全民瘋狂，台南市議員蔡育輝兌現支票，今早與多名國民黨市議員在市議會新營民治議事廳發放雞排，球迷大口咬下笑說，這是吃過最好吃的雞排與雞腿

今早發放雞排訊息這兩天在地方社團轉發，許多市民奔相走告，昨晚中華隊摘金後蔡育輝與其支持者更是不斷加碼，經統計，市議員蔡育輝、尤榮智、方一峰、林燕祝共準備雞排600份、豬排300份、雞腿100份、雞蛋550份，水煎包100份、冰淇淋500份。

蔡育輝說，太開心了，很高興黨團同仁跟她一起來辦這個歡樂會，雞排當初原本只準備300份，結果鄉親熱烈響應，一直不斷加碼，這些美食的份量應該是全國最多的了，謝謝鄉親的參與現場就像一場充滿歡樂的嘉年華會。

市長黃偉哲今早也到場致意，大讚這次台灣棒球英雄們優異表現，現場10點開始發放，現場估計排隊人數近900人，還有人一早7點半不到就來排隊，搶頭香的3婦人笑說，除了開心中華隊拿金牌，也是蔡育輝長期支持者，這次發雞排服務真貼心。

也有球迷笑說，就是來品嘗啥是「冠軍雞排」，莊姓市民說，昨晚最後上演精彩雙殺瞬間，全家大小忍不住尖叫，結果鄰居也是如此，就知道大家也多開心。

蔡育輝也說，發起這次活動，就是希望全民持續關注、支持台灣棒球，全民當後盾，只要台灣英雄有好表現，能力範圍內會再辦類似活動一起激勵全民挺棒球。

12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲上午也到場致意，開心恭喜中華隊奪金。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲上午也到場致意，開心恭喜中華隊奪金。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝等人今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
12強棒球金牌中華隊到，台南市議員蔡育輝等人今早發放「金牌雞排」，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影

議員 雞排 雞腿

延伸閱讀

中華隊在12強奪冠苗栗唯一棒球場卻將拆 縣府：另覓地蓋球場

中華隊12強奪冠 盧秀燕捨不得脫下球隊送她的球衣

12強賽／中華隊拿世界冠軍「宣傳海報早有玄機？」 鄉民嗨爆：真的神預言

12強賽／中華隊世界冠軍到手 蔡育輝再加碼發雞排300片

相關新聞

12強金牌中華隊到手 台南一早發放「金牌雞排」搶手

世界12強棒球賽中華隊昨晚奪下金牌全民瘋狂，台南市議員蔡育輝兌現支票，今早與多名國民黨市議員在市議會新營民治議事廳發放雞...

颱風多、雨多...南部空品不良日少 今天午後要變壞了

每年9月起是空品不良季，但因今年涼得慢，加上颱風多、雨多，使得南部多數日子的空氣品質都維持在良好或普通等級，橙色提醒燈號...

台南辦貨卡駕駛挑戰賽 市府趁機宣傳民眾面對大車安全

台南市有300多家汽車貨運公司，市府為宣導大型車安全駕駛，昨天與靖娟兒童安全文教基金會、合眾汽車、台南監理站在歸仁辦「運...

划船兼看戲 大學生抗日劇、推展大林知性旅遊

中正大學深耕辦公室與性別平等互愛和平研究中心與嘉義縣水域遊憩協會日前於大林鎮舉辦獨木舟飛盤活動，讓民眾透過划船學習大愛、...

嘉縣養蚵 東石、布袋南北水質監測

嘉義縣沿海養殖業興盛，前年海岸線北側東石鄉網寮設全國首座陸上型24小時海水自動監測站，再於南側設立全時的布袋監測站，包括...

廣角鏡／嘉義500童耶誕心願卡 待圓夢

嘉義市耐斯王子大飯店的耶誕心願卡活動邁入第18屆，今年持續與市府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會合作，500名學童許願得到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。