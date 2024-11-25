12強金牌中華隊到手 台南一早發放「金牌雞排」搶手

世界12強棒球賽中華隊昨晚奪下金牌全民瘋狂，台南市議員蔡育輝兌現支票，今早與多名國民黨市議員在市議會新營民治議事廳發放雞排，球迷大口咬下笑說，這是吃過最好吃的雞排與雞腿。

今早發放雞排訊息這兩天在地方社團轉發，許多市民奔相走告，昨晚中華隊摘金後蔡育輝與其支持者更是不斷加碼，經統計，市議員蔡育輝、尤榮智、方一峰、林燕祝共準備雞排600份、豬排300份、雞腿100份、雞蛋550份，水煎包100份、冰淇淋500份。

蔡育輝說，太開心了，很高興黨團同仁跟她一起來辦這個歡樂會，雞排當初原本只準備300份，結果鄉親熱烈響應，一直不斷加碼，這些美食的份量應該是全國最多的了，謝謝鄉親的參與現場就像一場充滿歡樂的嘉年華會。

市長黃偉哲今早也到場致意，大讚這次台灣棒球英雄們優異表現，現場10點開始發放，現場估計排隊人數近900人，還有人一早7點半不到就來排隊，搶頭香的3婦人笑說，除了開心中華隊拿金牌，也是蔡育輝長期支持者，這次發雞排服務真貼心。

也有球迷笑說，就是來品嘗啥是「冠軍雞排」，莊姓市民說，昨晚最後上演精彩雙殺瞬間，全家大小忍不住尖叫，結果鄰居也是如此，就知道大家也多開心。