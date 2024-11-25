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揭台灣海洋生物神秘面紗 海保署出版海螺海蛞蝓圖鑑

中央社／ 高雄25日電

海保署揭開台灣海域中海螺與海蛞蝓神秘面紗，精選逾百種海洋腹足類動物，11月出版「臺灣百種海洋生物－海螺與海蛞蝓」圖鑑，帶領讀者認識螺類百變造型及海蛞蝓鮮豔亮麗優美形態。

海洋委員會海洋保育署長陸曉筠指出，這本圖鑑宛如一扇窗，讓民眾得以窺見海洋深處那些鮮為人知、卻又至關重要的生命，透過豐富科學知識與生動珍貴生態照片，為讀者揭開台灣海域中海螺與海蛞蝓神秘面紗，盼激發民眾探索海洋知識及海洋保育熱忱。

海保署指出，「臺灣百種海洋生物－海螺與海蛞蝓」圖鑑是「臺灣百種海洋生物」系列圖鑑第5集，由國立嘉義大學生物資源學系暨研究所副教授邱郁文主編，以海螺與海蛞蝓為主題，牠們同屬海洋腹足類，種類繁多、廣泛分布在台灣各類海岸環境中。

海保署表示，海螺的螺殼造型多樣、色彩綺麗且變化多端，海蛞蝓擁有鮮豔瑰麗色彩、形態優雅美麗，成為潛水攝影愛好者拍攝對象；書中海洋腹足類有的華麗吸睛、有的低調隱秘，有的是藻食性、有些肉食，有的撿拾底質上有機碎屑維生、有的以腐肉為食，甚至有的海蛞蝓以藻類為食物來源，盜取葉綠體來進行光合作用。

海保署今天發布新聞稿指出，自潮間帶至深海，不同海洋環境居住著不同類型海螺與海蛞蝓，牠們在複雜海洋食物鏈中扮演不同而重要的角色，是海洋生態系中不可或缺的一群生物。

陸曉筠表示，隨著海洋環境變化，過度捕撈與棲息地喪失，讓很多海洋生物生存空間日漸縮小、面臨越來越多威脅；透過集體努力與行動，公民參與保護海洋生物多樣性，才能確保海洋生態系平衡並守護這些微妙且脆弱生命。

國立嘉義大學

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