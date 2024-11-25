台南辦貨卡駕駛挑戰賽 市府趁機宣傳民眾面對大車安全
台南市有300多家汽車貨運公司，市府為宣導大型車安全駕駛，昨天與靖娟兒童安全文教基金會、合眾汽車、台南監理站在歸仁辦「運轉職人挑戰賽」，有貨卡車安全駕駛競賽，以內輪差、視野死角、路口停讓等多項關卡，期望增進貨運司機安全駕駛觀念，提升民眾對於大貨車之交通安全及風險意識。
比賽吸引各地貨卡車界好手共襄盛舉，期望以活動灌輸安全駕駛理念，讓深植貨卡車司機安全駕駛觀念。市長黃偉哲表呼籲大車重視路口停讓、民眾遠離大車內輪差及視野死角，守護交通安全環境。
黃偉哲表示，道路安全重中之重課題，也是重要施政願景，市府持續以工程、教育、執法「交通3E策略」為基礎，多管齊下推動各項危險防制。勉勵道安團隊落實宣導，尤其大型車相關行人及高齡者事故，貫徹「宣導、宣導、再宣導」理念，強化安全意識及保障用路安全。
交通局長王銘德表示，台南市今年1到8月大型車涉入事故死傷案件相較去年同期降幅7.2%。為積極防制這類事故發生，道安團隊除持續強化轄內業者源頭管理，及事故熱區、工業區周邊路段活動地磅查核勤務及提高執法密度外，更具體落實用路人大型車行車視野死角與內輪差等重點宣導，希望從駕駛源頭及用路人雙管齊下落實，預防事故風險，保障行的安全。
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