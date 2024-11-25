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划船兼看戲 大學生抗日劇、推展大林知性旅遊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中正大學深耕辦公室與性別平等互愛和平研究中心與嘉義縣水域遊憩協會日前於大林鎮舉辦獨木舟飛盤活動。記者李宗祐／翻攝
中正大學深耕辦公室與性別平等互愛和平研究中心與嘉義縣水域遊憩協會日前於大林鎮舉辦獨木舟飛盤活動。記者李宗祐／翻攝

中正大學深耕辦公室與性別平等互愛和平研究中心與嘉義縣水域遊憩協會日前於大林鎮舉辦獨木舟飛盤活動，讓民眾透過划船學習大愛、飛盤練溝通，活動中學生演出抗日護土劇緬懷先人；中正犯罪防治學系教授林明傑希望，讓大林不只有觀光工廠也能有先民護土故事的知性旅遊。

活動在本月23日於大林鎮中林湖舉辦，教授林明傑表示，希望藉由本活動倡導人類族群間能夠互愛互利才能共存共榮。

3年來林明傑開設通識課「道德與溝通的實踐及推廣」的40名大學生除到各國中小宣導反霸凌外，藉划船、飛盤與過關遊戲做推廣大愛的社會教育。今年增加「大林護鄉土、古心照今世」的抗日護土劇。林明傑將比照波士頓自由徑，協助規劃大林和平徑，讓大林不只有觀光工廠也能有先民護土故事的知性旅遊，串聯大林與民雄車站的U-Bike讓學生與遊客都能到和平徑學到和平知能。

大林鎮長許有疆表示，將推展大林和平徑與獨木舟碼頭成真，讓大林與民雄的觀光能更升級且有特色。

協助講解的歷史系教授蘇全正、運技系教授陳俊民都表示這活動很有意義，值得繼續推廣。參加的李同學也表示這讓自己知道先民的抗日護土故事，很讓人感動，知道和平互愛的可貴。

中正大學深耕辦公室與性別平等互愛和平研究中心與嘉義縣水域遊憩協會日前於大林鎮舉辦獨木舟飛盤活動。記者李宗祐／翻攝
中正大學深耕辦公室與性別平等互愛和平研究中心與嘉義縣水域遊憩協會日前於大林鎮舉辦獨木舟飛盤活動。記者李宗祐／翻攝

抗日 獨木舟 觀光工廠

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