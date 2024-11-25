南市南山公墓畫入文化景觀 範圍惹爭議

歷史超過400年的台南市南區南山公墓，市府計畫闢設殯葬專區，但文化、環保團體提報100多門墓塚具文資價值，並倡議登錄文化景觀、成立保存園區。市府前天為文化景觀辦公聽會，地主對於畫定範圍有疑義，待進一步確認。

南市文化局舉行「南區南山公墓登錄文化景觀審議案」公聽會，也被質疑開會3天前才通知，過於倉促，許多人來不及參加，會中有人反映後，公聽會改為說明會；文化局表示，擇日再開公聽會。

南山公墓占地約95公頃，隨著南區快速發展，市府計畫闢為南山公墓殯葬專區，部分文化等團體要求全區保留、成立國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區；部分居民則要求顧及文化價值之餘也能有限度開發，創造多贏價值，不應全區保留。

有近百地主、居民、團體參加公聽會，會中雖無反對畫入文化景觀的聲浪，但有地主反映，連有房屋的地、沒有墳墓的私人地也被畫入保存園區，很不合理。守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃說，推動設立此園區只針對國有地，會再請市府文資處提供資料以做核對，若有私人地被列入，會排除。

南山公墓被提報具文資價值的墓塚，已10多門通過列冊追蹤，多個團體組成的守護南山公墓團隊也成立國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區推動平台，預計再陸續提報40門墓塚有文資價值。