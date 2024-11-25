嘉縣養蚵 東石、布袋南北水質監測

嘉義縣沿海養殖業興盛，前年海岸線北側東石鄉網寮設全國首座陸上型24小時海水自動監測站，再於南側設立全時的布袋監測站，包括12項監測指標，還新增塑膠微粒自動採樣器；海委會主委管碧玲昨揭牌說，「可以自信地說，嘉義的牡蠣有健康履歷保證」。

縣府表示，12項監測指標包括磷酸鹽、葉綠素、溫度、鹽度等，塑膠微粒自動採樣器則結合自動水質採樣保存設備，將定期送驗海水，掌握沿海塑膠微粒含量，這些監測數據也都會提供給養蚵業者參考，幫助蚵農隨時調整養殖環境。

縣長翁章梁、管碧玲等人在布袋商港北堤主持布袋海域水質監測站啟用儀式、共同揭牌，測站還有2樓休憩觀景平台，民眾能登上欣賞沿海風景。

翁章梁說，東石及布袋都是養蚵重鎮，監測站不僅隨時追蹤海洋是否遭汙染，實際上也保護養蚵的環境，進一步提升消費者信任程度。

海委會表示，未來全國將有8座水質自動監測站，布袋站是第3座，雲林下月也要啟用1座，人工監測數據整合，提升對海洋環境變化的掌握能力，另，全國還有362個監測點位，用人工方式每季進行採樣1次，遍及全國及離島各海域。嘉縣環保局長張輝川說，監測數據已即時上傳至環保局官網，手機就能查最新水質數據。