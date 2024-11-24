快訊

本土牙醫上街抗議 王世堅現身力挺：給波波牙醫看「寧可自己拔」

周湯豪心繫12強賽！ 唱一半喊「中華隊4比0」全場嗨爆

賺很多！英國去年收入最高囚犯年薪187萬 比監獄管理員114.3萬高

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨南市黨部12強直播應援國旗揮舞 沒政治氣氛只有棒球魂

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部今晚在大遠百前直播應援，台上揮舞國旗吶喊助勢。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市黨部今晚在大遠百前直播應援，台上揮舞國旗吶喊助勢。記者鄭惠仁／攝影

世界12強超級循環賽，今晚冠軍賽中華對戰日本隊，民進黨南市黨部在後火車站大遠百直播應援，吸引近千民眾觀賞，台上大舉國旗揮舞，台下手持氣球吶喊助勢，此時已無政治氣氛，共同目標是擊敗日本，獲得冠軍。

民進黨南市黨部連日來在大遠百直播中華隊賽事，與日本同步應援，今天的冠軍賽，擠爆大遠百前面廣場，一開場中華隊就擊出安打，現場歡聲雷動，台上揮舞國旗，台下的市黨部主委郭國文、立委林俊憲、市議員蔡筱薇、蔡麗青及聲援民眾，上下擺動氣球呼應，現場一片歡呼，雖然接續沒有安打，但也大喊中華隊加油。

以往民進黨辦活動，要看到國旗在台上飛舞場合少見，這次世界12強棒球賽，民進黨南市黨部的同步直播應援活動，國旗卻成台上螢幕旁主角，隨著中華隊的安打，就揮舞大面國旗，激起台下的棒球魂與愛國心。

來參加應援的謝姓男子與女友一起來參加，他們說，這是難得一見的冠軍賽，希望同步應援成為中華隊助力。不少民眾要來逛百貨公司，也有許多人是下車經過，都來一起助勢，讓場面更激情也更熱鬧。

民進黨台南市黨部今晚在大遠百前直播應援，吸引近千民眾到場助勢。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市黨部今晚在大遠百前直播應援，吸引近千民眾到場助勢。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市黨部今晚在大遠百前直播應援，吸引近千民眾到場助勢。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市黨部今晚在大遠百前直播應援，吸引近千民眾到場助勢。記者鄭惠仁／攝影

國旗 日本 民進黨

延伸閱讀

民眾黨雙北串連選黨代表抗衡中央？ 新北黨部主委：見縫插針

12強棒球賽／今晚中華、日本冠軍戰 各地直播應援時間、地點看過來

天降重物！「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

12強賽／冠軍戰最大場直播在台中 明嗑太陽餅力挺中華隊

相關新聞

全台唯一球場轉播！台南市立棒球場加碼開放 3000球迷熱情爆棚

世界12強棒球冠軍戰今晚6點開打，台南市原轉播場地永華國民運動中心，昨晚台日大戰已爆棚，為讓更多民眾一起參與應援，今晚不...

影／嘉市中正公園戶外直播12強金牌戰 領先4分全場激動歡呼

2024年世界棒球12強賽中華隊今晚與日本隊爭冠，有棒球原鄉之稱的嘉義市，市府在中正公園辦理戶外轉播活動，晚上6點準時開...

民進黨南市黨部12強直播應援國旗揮舞 沒政治氣氛只有棒球魂

世界12強超級循環賽，今晚冠軍賽中華對戰日本隊，民進黨南市黨部在後火車站大遠百直播應援，吸引近千民眾觀賞，台上大舉國旗揮...

喪妻、罹癌不改守護黑琵 黑琵先生王徵吉獲台南文化獎

第十三屆台南文化獎今天在台南市立圖書館新總館舉行頒獎典禮，長期拍攝紀錄黑面琵鷺的生態攝影家王徵吉，歷經喪妻、罹癌人生重大...

即時短評／南山公墓開發下的衝突 需大智慧創造多贏

台南市近幾年陸續有公墓完成遷葬，做更有效利用，不過，來到台灣最早的南山公墓卻引起文化保護與經濟發展的對立。城市發展除了經...

機車排氣管改裝明年檢驗通過才能上路 雲林候檢車輛塞爆

明年元旦起改裝機車排氣管要通過認證才能上路，若違規將依法開罰，雲林縣環保局配合提供免費檢測非原廠排氣管，因檢測量能有限，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。