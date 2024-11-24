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民進黨南市黨部12強直播應援國旗揮舞 沒政治氣氛只有棒球魂
世界12強超級循環賽，今晚冠軍賽中華對戰日本隊，民進黨南市黨部在後火車站大遠百直播應援，吸引近千民眾觀賞，台上大舉國旗揮舞，台下手持氣球吶喊助勢，此時已無政治氣氛，共同目標是擊敗日本，獲得冠軍。
民進黨南市黨部連日來在大遠百直播中華隊賽事，與日本同步應援，今天的冠軍賽，擠爆大遠百前面廣場，一開場中華隊就擊出安打，現場歡聲雷動，台上揮舞國旗，台下的市黨部主委郭國文、立委林俊憲、市議員蔡筱薇、蔡麗青及聲援民眾，上下擺動氣球呼應，現場一片歡呼，雖然接續沒有安打，但也大喊中華隊加油。
以往民進黨辦活動，要看到國旗在台上飛舞場合少見，這次世界12強棒球賽，民進黨南市黨部的同步直播應援活動，國旗卻成台上螢幕旁主角，隨著中華隊的安打，就揮舞大面國旗，激起台下的棒球魂與愛國心。
來參加應援的謝姓男子與女友一起來參加，他們說，這是難得一見的冠軍賽，希望同步應援成為中華隊助力。不少民眾要來逛百貨公司，也有許多人是下車經過，都來一起助勢，讓場面更激情也更熱鬧。
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