民進黨南市黨部12強直播應援國旗揮舞 沒政治氣氛只有棒球魂

世界12強超級循環賽，今晚冠軍賽中華對戰日本隊，民進黨南市黨部在後火車站大遠百直播應援，吸引近千民眾觀賞，台上大舉國旗揮舞，台下手持氣球吶喊助勢，此時已無政治氣氛，共同目標是擊敗日本，獲得冠軍。

民進黨南市黨部連日來在大遠百直播中華隊賽事，與日本同步應援，今天的冠軍賽，擠爆大遠百前面廣場，一開場中華隊就擊出安打，現場歡聲雷動，台上揮舞國旗，台下的市黨部主委郭國文、立委林俊憲、市議員蔡筱薇、蔡麗青及聲援民眾，上下擺動氣球呼應，現場一片歡呼，雖然接續沒有安打，但也大喊中華隊加油。

以往民進黨辦活動，要看到國旗在台上飛舞場合少見，這次世界12強棒球賽，民進黨南市黨部的同步直播應援活動，國旗卻成台上螢幕旁主角，隨著中華隊的安打，就揮舞大面國旗，激起台下的棒球魂與愛國心。