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全台唯一球場轉播！台南市立棒球場加碼開放 3000球迷熱情爆棚

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
全台唯一球場轉播，台南市立棒球場球迷熱情爆棚，初估湧入約3000名球迷入場支持。記者萬于甄／攝影
全台唯一球場轉播，台南市立棒球場球迷熱情爆棚，初估湧入約3000名球迷入場支持。記者萬于甄／攝影

世界12強棒球冠軍戰今晚6點開打，台南市原轉播場地永華國民運動中心，昨晚台日大戰已爆棚，為讓更多民眾一起參與應援，今晚不僅免費開放台南市立棒球場，邀請球迷一起為中華隊加油，更是全台唯一在球場戶外轉播的縣市，許多民眾開場前2小時已在球場周邊等候入場，晚間初估湧入3000人。

棒球一直是台南市體育重點發展項目，市立棒球場更是中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的主場，據悉，明年度統一也將繼續簽約，而台南市政府今晚加碼在市立棒球場轉播台日大戰，讓許多球迷相當興奮，直呼「昨天許願今天實現，市長太讚了」、「等市長這句話很久了」。

來自安南區的陳姓球迷說，這次賽事總算等到市立棒球場戶外轉播了，看球賽還是要在球場看最對味，市府應該前幾場就要安排在球場了，不過今天的台日冠軍戰，市長總算聽到市民的心聲，很開心也很興奮，和朋友揪團大家下午2點半就來排隊，也很期待亞太棒球村可以早點啟用。

台南市立棒球場下午5點開放入場，不少球迷2、3點就來排隊，人潮蔓延約500公尺，現場工作人員也相當驚訝，人潮超乎預期，目前開放一壘側約2400席，開放入場不到半小時，人數約已1300名球迷，場外還有許多球迷陸續進場，預期可望坐滿，開賽前也加開3壘側座位，大家手拿加油棒、呼喊口號，現場更緊急找來統一獅應援團團長帶領，今晚全力為中華隊加油打氣，力拚冠軍。

全台唯一球場轉播，台南市立棒球場球迷熱情爆棚。記者萬于甄／攝影
全台唯一球場轉播，台南市立棒球場球迷熱情爆棚。記者萬于甄／攝影
全台唯一球場轉播，台南市立棒球場球迷熱情爆棚。記者萬于甄／攝影
全台唯一球場轉播，台南市立棒球場球迷熱情爆棚。記者萬于甄／攝影

台南市長黃偉哲趕在十二強冠軍賽開打前抵達台南市立棒球場，和球迷一起觀賽同樂。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲趕在十二強冠軍賽開打前抵達台南市立棒球場，和球迷一起觀賽同樂。記者萬于甄／攝影
12強台日冠軍賽，全台唯一球場轉播，台南市立棒球場球迷熱情爆棚。記者萬于甄／攝影
12強台日冠軍賽，全台唯一球場轉播，台南市立棒球場球迷熱情爆棚。記者萬于甄／攝影

世界棒球12強 台南

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