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喪妻、罹癌不改守護黑琵 黑琵先生王徵吉獲台南文化獎
第十三屆台南文化獎今天在台南市立圖書館新總館舉行頒獎典禮，長期拍攝紀錄黑面琵鷺的生態攝影家王徵吉，歷經喪妻、罹癌人生重大打擊不改其志，獲頒個人獎殊榮。
頒獎典禮邀請副市長葉澤山頒獎恭賀得獎者，現場播放得獎者短片、邀請遴選委員及相關貴賓致詞、再由得獎者致詞。國立故宮博物院院長蕭宗煌、國立成功大學副校長陳玉女等人與會。
本屆個人獎是王徵吉獲獎，是首次由生態攝影家獲得此殊榮；團體獎由持續推動南市老屋保存與活化運動的「財團法人古都保存再生文教基金會」獲得，也成為第一個榮獲台南文化獎民間團體。
文化局指出，原為報社攝影記者的王徵吉，1992年因報導台南七股槍殺黑面琵鷺事件，開始投身於黑面琵鷺保育與推廣工作，耗盡全部積蓄，遠渡重洋至相關國家或地區進行拍攝工作。即使後遭遇喪妻、罹癌卻仍堅持不懈他仍舊堅守這份記錄生態信念，促使政府設立廣達300公頃保護區域。每年10月至隔年4月黑琵來台，王徵吉常在天未亮即背著沉重器材，展開他的「追尋黑琵之旅」至今，無私奉獻於環境教育的精神與行動力，深深令人感佩。
團體獎得主古都保存再生文教基金會，1999年在府城成立，致力於空間文化資產保護利用及人為環境品質改善提昇。2008年起便以「常民文藝復興」為理念發起「老屋欣力」運動，由台南開始啟動老屋保存觀念的推動，進而使全台各地形成一股老屋活化風潮，也進而催生南市首創《台南市歷史街區振興自治條例》以及歷史老屋補助政策，成為全台典範，基金會更藉由發行刊物推廣。
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