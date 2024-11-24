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即時短評／南山公墓開發下的衝突 需大智慧創造多贏

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
守護台南市南區南山公墓團體，推動在南山公墓成立「國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區」。本報資料照片
守護台南市南區南山公墓團體，推動在南山公墓成立「國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區」。本報資料照片

台南市近幾年陸續有公墓完成遷葬，做更有效利用，不過，來到台灣最早的南山公墓卻引起文化保護與經濟發展的對立。城市發展除了經濟、交通等發展，人文等考量更不可偏廢，文化古都正催足馬力向前，來到軌道交叉點，亟待施政者展現大智慧，轉轍化解問題，創造多贏。

近百公頃的南山公墓位於台南機場、中華南路、大成路、永成路、西門路、新都路之間，竹溪經體育公園、國民路後穿經公路，然後匯入日新溪後出海。早年這裡荒煙漫草一片，西南側以機場為界，附近少有住宅，但隨著城市發展，住宅愈來愈多，位於國民路且在住宅區的的市立殯儀館已不敷需求，市區唯一納骨塔「崇孝塔」也已飽和，面臨遷移及重建。

加上南山公墓鄰近機場、安平國際港、台86線重大交通幹道，已成重要門戶及市中心區，市府規畫在南山公墓火葬場辦理公墓遷葬及土地活化，設置殯葬專區，將整合火葬場、殯儀館、納骨塔、環保自然葬區、環保庫錢爐、停車場、生命博物館及緩衝綠帶等設施於殯葬專區，讓「夜總會」呈現新風貌。

南山殯葬專區用地遷葬範圍10.87公頃，集中在火葬場附近，但守護南山的團體反對，認為應全區保護；不過，地方里長、議員也曾連署要求，該保護就保護，但該開發的也應開發，以促進地方發展，並讓城市發展取得平衡。也因為看法不一暫無法取得共識，加上具文資保存價值的墳墓繼續由守護團體提案中，這些曠日廢時的審議，也不是短時間能完成，更顯得遙遙無期。

守護團體出發點是珍惜這400多年來留下的歷史軌跡，以及文化與生態資源，推動成立「國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區」，也是促進人文發展，只是以另種形式呈現，經濟與文化雙軌並行的同時，會有衝突，但互不退讓就會撞車，需要以尊重、退讓及尊重專業的大智慧來溝通；當務之急，加速提案審查，利用公聽會傾聽多數民意、廣納各方意見，以專業為導引，做出對城市發展最有利的決定，才是人民的幸福。

公墓 台南機場 殯儀館 火葬場

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